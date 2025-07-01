Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 özellikleri lansmandan önce netleşti

Samsung, 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sunacak.

Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7'nin teknik özellikleri lansmandan önce sızdırıldı.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Merakla beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri çok yakında resmi olarak tanıtılacak. 9 Temmuz tarihinde şirket, New York’ta düzenlenecek yılın ikinci büyük lansman etkinliğinde önemli duyurulara yer verecek.

Lansman heyecanı her geçen gün daha da artarken, ortaya çıkan son raporlar ile birlikte Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7’nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Resmi duyuruya yalnızca günler kala gelen bu sızıntılar, cihazla alakalı bizlere oldukça net birer bakış açısı sunuyor.

Galaxy Z Fold & Flip 7 ailesinden neler bekleniyor?

Samsung Galaxy Z Fold 7’nin geçen yılki Galaxy Z Fold 6 SE ile benzer özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Z Fold 6 SE, şirketin Çinli markalarla daha iyi rekabet edebilmesi için özel olarak yerel pazar için tasarlanmış çok sınırlı sayıda bir ürün olarak duyuruldu. Öte yandan Galaxy Z Fold 7’nin “SE” versiyonuyla aynı boyutlara sahip olması bekleniyor.

PhoneArena’nın haberine göre Galaxy Fold 7’nin açıldığında “SE” modeli kadar ince (4,2 milimetre) olması bekleniyor. Cihazın tıpkı Fold 6 SE gibi ekranda bir kesikte 200 megapiksel birincil kamera ve 10 megapiksel selfie kamerası da olacak. Model şu anki en güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirilecek. Dahili ekran 8 inç, harici ekransa 6,5 inç olarak karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Flip 7’nin yonga seti hakkında ise şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat ortaya çıkan son göre bu cihaz Samsung Exynos 2500 yonga setinden güç alabilir. Cihazın ekranın 6,9 inç, harici ekranın ise 4,1 inç olduğu doğrulandı. Modelin pilin kapasitesi 4.300 mAh olacak. Cihazın kapalıyken kalınlığı 13,7 milimetre (açıkken 6,5 milimetre) olarak gelecek.

Son olarak hem Galaxy Z Fold 7 hem de Galaxy Z Flip 7 modellerinin Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması beklenen Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi ile kutudan çıkacağı söyleniyor.

Galaxy Z Flip 7 özellikleri (iddia)

Harici ekran: 4.1 inç, 1.25 mm kalınlığında çerçeveler, 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık

4.1 inç, 1.25 mm kalınlığında çerçeveler, 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık Dahili ekran: 6,9 inç, 21:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık

6,9 inç, 21:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık Katlanmış kalınlık: 13,7 mm

13,7 mm Açıldığında kalınlığı: 6,5 mm

6,5 mm Batarya kapasitesi: 4.300 mAh pil

4.300 mAh pil Ağırlık: 188 gram

Galaxy Z Fold 7 özellikleri (iddia)