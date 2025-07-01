Samsung’dan kritik uyarı: Bu güvenlik ayarlarını hemen açmanız gerekiyor

Samsung, Galaxy telefon sahiplerine önemli bir güvenlik uyarısı yaptı.

Şirket, One UI 7 ile gelen iki güvenlik özelliğini bir an önce etkinleştirmeniz gerektiğini ifade etti.

Şimdilik yalnızca belirli cihazlarda desteklenen bu özellikler, yakında daha fazla Samsung modelinde yer alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en son One UI 7 güncellemesiyle Galaxy akıllı telefonlarının güvenliğini artırmaya odaklanıyor. Şirket, özellikle de büyük şehirlerde artan cihaz hırsızlığı sayısına yanıt niteliğinde bir çağrıyla karşımıza çıkıyor.

AndroidAuthority’nin aktardığı bilgilere göre kullanıcılara sunulan yeni özellikler, telefonunuza ve verilerinize yetkisiz erişimi engellemek için yapay zeka ve kimlik doğrulaması kullanan pratik koruma sağlıyor. Samsung belirli güvenlik ayarlarını açarak kullanıcıların tedbir alması gerektiğini vurguluyor.

Bir an önce etkinleştirmeniz gereken iki güvenlik özelliği

Kullanıcılara duyurulan en ilgi çekici yeni özelliklerden biri de hırsızlık önleme kilidi oluyor. Telefon, birisi onu kaptığında ve hızla kaçmaya çalıştığında bunu algılayabiliyor.

Böyle bir durumda cihaz hemen kendini kilitliyor ve hırsızın cihazı kullanmasını imkansız hale getiriyor. Bu özellik Android 10 ve üzeri eski modellerde de çalışıyor.

Bir diğer önemli özellik ise çevrimdışı kilit seçeneği oluyor. Bu yenilik, telefonunuz internet bağlantısı olmadan şebekeden uzaktayken bile sizi koruyor.

Çeşitli tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini izliyor ve şüpheli bir davranış olması durumunda kendini otomatik olarak kilitliyor. Cihazı uzaktan kilitleme yeteneğiyle birlikte bu güçlü bir güvenlik paketi oluşturuyor.

Çift faktörlü kimlik doğrulama ve güvenlik gecikmesi de korumanın önemli parçaları arasında yer alıyor. Birisi koruma özelliklerini devre dışı bırakırsa veya biyometriklerinizi sıfırlarsa, cihaz size tepki verme şansı veren bir zaman gecikmesi başlatıyor.

Tüm bunlara ek olarak güvenli bölgelerin dışında kimlik doğrulama biyometrik gerektiriyor. Bu da korumayı hızla aşmayı imkansız hale getiriyor.

Bu özellikler hangi Samsung Galaxy cihazlarda destekleniyor?

Bu özellikler şu anda yalnızca belirli modellerde mevcut. Fakat söz konusu işlevlerin yakında diğer cihazlara da genişletilmesi planlanıyor. Şimdilik bu yenilikler sadece aşağıdaki cihazlarda çalışıyor:

Galaxy S25 serisi

Galaxy S24 serisi

Galaksi Z Fold 6

Galaksi Z Flip 6

Galaksi Z Fold 5

Galaksi Z Flip 5

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Samsung böylece kullanıcı güvenliğini ciddiye aldığını gösteriyor. Korumayı etkinleştirmek son derece kolay görünüyor. Verileri ve tüm cihazı kaybetme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Şirket, cihazınızın desteklemesi halinde sizin de bu özellikleri bir an önce etkinleştirmenizi tavsiye ediyor.