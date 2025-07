One UI 8 Watch Beta çıktı: Hangi modellerde destekleniyor?

Samsung, akıllı saatler için geliştirdiği yeni One UI 8 Watch güncellemesinin Beta programını başlattı.

Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra kullanıcıları şu anda yeni güncellemeye erkenden erişebiliyor.

Güncellemenin kararlı sürümünün 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra için ilk One UI 8 Watch Beta güncellemesini yayınlamaya başladı. Bu yazılım, şirketin Haziran ortasında Wear OS 6 tabanlı bir görünüm ve yeni sağlık özellikleri duyurmasının hemen ardından geldi.

One UI 8 Watch Beta programı artık Güney Kore ve ABD pazarlarında başladı. ABD’de yazılım Galaxy Watch 7’nin Bluetooth varyantları ve Ultra dahil T-Mobile’ın ağındaki LTE modelleri için kullanılabiliyor. Kod adı ZYFE olan aygıt yazılımı 1,9 GB’ın üzerinde bir ağırlığa sahip. Üreticinin akıllı saatleri için One UI 7’nin Now Bar’ı dahil olmak üzere birkaç yeni özellik sunuyor.

One UI 8 Watch Beta programına nasıl girilir?

Gelen son raporlara göre desteklenen bölgelerde One UI 8 Watch Beta programına katılmak için Samsung Members uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Uygulamanın içinde, cihazınızın kaydı ve kayıt işlemlerine devam etmek için dokunabileceğiniz belirli bir başlık görünüyor.

Daha sonra beta ürün yazılımı güncellemesini indirmek için Galaxy Wearable uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Güncelleme hemen görünmezse, birkaç dakika sonra tekrar denemeniz öneriliyor.

Samsung tarafından daha önce gösterilen Uyku Rehberi gibi sağlık özelliklerine ek olarak One UI 8 Watch saat yüzleri için kişiselleştirilmiş öneriler, Now Bar ve özel kutucuklar için destek içeriyor. Medya kontrollerine sahip Always-On Display’in geliştirilmiş bir uygulaması da dahil edilebiliyor. Wear OS 6 ile entegrasyon sayesinde saat yüzlerini özelleştirmek için popüler bir uygulama olan Facer için tam destek sağlanıyor.

Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modelleri Beta programına ulaşabiliyor

One UI 8 Watch genel Beta sürümü Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra ile başlıyor. Samsung kararlı sürümü yaklaşan Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modelleriyle birlikte kullanıcılara sunacak. Mevcut akıllı saat modelleri için kararlı yazılımın Ağustos sonu veya Eylül başında yayınlanması bekleniyor.

Şirket bundan önce beta programını Galaxy Watch 5 gibi eski cihazlarına genişletebilir. Galaxy Watch 4 serisi, yazılım destek döngüsünün yayınlanmasından önce sona ermesi beklendiğinden One UI 8 Watch güncellemesini almayabilir.

One UI 8 Beta dağıtımı devam ediyor

Öte yandan Samsung, akıllı telefonlar için One UI 8 Beta sürümünün dağıtımını da hızlandırıyor. Galaxy S25 serisi kullanıcıları Android 16’yı ilk iki beta sürümüyle test ediyordu. Kullanıcılar şimdi üçüncü sürüme erişebiliyor.

Galaxy S25 serisi için üçüncü One UI 8 Beta sürümü 3,6 GB boyutunda ve belirli bölgeye bağlı olarak S938BXXU4ZYFA/S938BOXM4ZYFA/S938BXXU4BYFA sürüm numarasına sahip. Güncelleme şu anda İngiltere, Almanya ve Güney Kore’de dağıtılıyor. Yakında Türkiye’de de kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.

Galaxy S25 cihazında Beta programına kaydolmak için Samsung Members uygulamasını indirmeniz ve Samsung hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Uygun bölgelerde kaydı tamamlamak için özel bir başlık görünecek. Kayıt olduktan sonra “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” yoluyla güncellemeyi arayabilirsiniz.

One UI 8’in kararlı sürümünün 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.