Nihai sürüm yolda: Samsung Galaxy S25 için One UI 8 Beta 3 güncellemesi çıktı

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta 3 güncellemesi resmen yayınlandı.

Güncelleme şu anda belirli bölgelerdeki Galaxy S25 modellerinde kullanılabiliyor.

One UI 8'in nihai sürümünün 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi için One UI 8 güncellemesinin üçüncü Beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Bu yeni güncelleme, üst düzey akıllı telefon ailesine güncellemenin kararlı sürümünün gelmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Üçüncü Beta güncellemesi yaklaşık 1,2 GB boyutunda geliyor. İlk olarak Hindistan’da yayınlanan güncelleme ayrıca İngiltere, Almanya ve Güney Kore’de de mevcut. ABD ve Polonya gibi diğer Beta pazarları da kısa süre içinde yeni güncellemeye erişim sağlayabilecek.

One UI 8 Beta 3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

SamMobile’ın haberine göre Samsung’un duyurduğu yeni One UI 8 Beta 3 güncellemesi ile birlikte Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunulmaya başlanan yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor:

NaviStar açıkken belirli durumlarda “Son uygulama” durum çubuğu ile çalışan uygulamalar menüsü arasındaki çakışma düzeltildi.

Güvenli Klasörde cihazı yeniden başlattıktan sonra PIN girerken oluşan hata düzeltildi.

Mod / Rutinler menüsüne girerken oluşan ara sıra yavaşlama sorunu giderildi.

Klavyedeki hareketleri (yazmak için kaydırma) kullanarak metin girerken oluşan bir hata düzeltildi.

S Pen kullanılarak metin girilirken oluşan bir hata düzeltildi.

“Laboratory” için son ekran önizlemesi yeniden eklendi.

Birçok uygulamaya yönelik güncellemeler aracılığıyla yazılım stabilizasyonu sağlandı.

Samsung, Galaxy S25 için neredeyse tamamlanmış sürümleri test ediyor olsa da Beta programı hala aktif olduğundan dolayı bunun One UI 8’in kararlı sürümünü resmi olarak yayınlamadan önceki son Beta güncellemesi olma ihtimali yüksek görünüyor.

Merakla beklenen nihai sürümün, yeni katlanabilir telefonların tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin hemen ardından duyurulacağı tahmin ediliyor. Fakat elbette ki şimdilik tüm bunlar yalnızca birer iddiadan ibaret.

Samsung’un One UI 8 Beta programını diğer cihazlara genişletip genişletmeyeceği ya da diğer kullanıcıların Beta güncellemesi olmadan doğrudan kararlı sürümü alıp almayacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Hangi modeller Android 16 & One UI 8 güncellemesi alacak?

Merakla beklenen yeni One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.