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    Nihai sürüm yolda: Samsung Galaxy S25 için One UI 8 Beta 3 güncellemesi çıktı

    Samsung, üst düzey Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi için yeni One UI 8 Beta 3 güncellemesini kullanıcılara sundu.
    Galaxy S25 Ultra
    • Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta 3 güncellemesi resmen yayınlandı.
    • Güncelleme şu anda belirli bölgelerdeki Galaxy S25 modellerinde kullanılabiliyor.
    • One UI 8'in nihai sürümünün 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi için One UI 8 güncellemesinin üçüncü Beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Bu yeni güncelleme, üst düzey akıllı telefon ailesine güncellemenin kararlı sürümünün gelmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

    Üçüncü Beta güncellemesi yaklaşık 1,2 GB boyutunda geliyor. İlk olarak Hindistan’da yayınlanan güncelleme ayrıca İngiltere, Almanya ve Güney Kore’de de mevcut. ABD ve Polonya gibi diğer Beta pazarları da kısa süre içinde yeni güncellemeye erişim sağlayabilecek.

    One UI 8 Beta 3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

    SamMobile’ın haberine göre Samsung’un duyurduğu yeni One UI 8 Beta 3 güncellemesi ile birlikte Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunulmaya başlanan yeni özellikler şu şekilde sıralanıyor:

    • NaviStar açıkken belirli durumlarda “Son uygulama” durum çubuğu ile çalışan uygulamalar menüsü arasındaki çakışma düzeltildi.
    • Güvenli Klasörde cihazı yeniden başlattıktan sonra PIN girerken oluşan hata düzeltildi.
    • Mod / Rutinler menüsüne girerken oluşan ara sıra yavaşlama sorunu giderildi.
    • Klavyedeki hareketleri (yazmak için kaydırma) kullanarak metin girerken oluşan bir hata düzeltildi.
    • S Pen kullanılarak metin girilirken oluşan bir hata düzeltildi.
    • “Laboratory” için son ekran önizlemesi yeniden eklendi.
    • Birçok uygulamaya yönelik güncellemeler aracılığıyla yazılım stabilizasyonu sağlandı.
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    Samsung, Galaxy S25 için neredeyse tamamlanmış sürümleri test ediyor olsa da Beta programı hala aktif olduğundan dolayı bunun One UI 8’in kararlı sürümünü resmi olarak yayınlamadan önceki son Beta güncellemesi olma ihtimali yüksek görünüyor.

    Samsung Galaxy S25

    Merakla beklenen nihai sürümün, yeni katlanabilir telefonların tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin hemen ardından duyurulacağı tahmin ediliyor. Fakat elbette ki şimdilik tüm bunlar yalnızca birer iddiadan ibaret.

    Samsung’un One UI 8 Beta programını diğer cihazlara genişletip genişletmeyeceği ya da diğer kullanıcıların Beta güncellemesi olmadan doğrudan kararlı sürümü alıp almayacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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    Hangi modeller Android 16 & One UI 8 güncellemesi alacak?

    Merakla beklenen yeni One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)
    • Galaxy A16 (LTE+5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy XCover 7 Pro

    Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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