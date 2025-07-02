Samsung Galaxy A15 ve A16 için Android 16 (One UI 8) testleri başladı

Samsung orta seviye Galaxy A15 ve A16 5G için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini test etmeye başladı.

Merakla beklenen yeni güncellemenin 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Samsung, Galaxy S25 veya S24 serisi gibi üst seviye akıllı telefonların yanı sıra Android 16 tabanlı One UI 8.0 için test programını daha fazla modele taşımak için hızlandı. Zira uygun fiyatlı Galaxy A16 5G ve A15 5G modelleri One UI 8.0 güncellemesinin ilk Betasıyla birlikte Koreli üreticinin veritabanında bulunmuştu.

SamAndroid’den gelen bilgilere göre Galaxy A16 5G, Avrupa’da test edilen A166BXXU3CYF5 yazılım sürümünü taşırken, A15 5G Avustralya’da A156EDXU5DYF1 sürümünü alıyor. Bu testler Samsung’un kendi bünyesinde gerçekleştiriliyor. Giriş seviyesi cep telefonları için henüz genel bir Beta programı yayınlanmadığını da ekleyelim.

One UI 8’in kararlı sürümü için geri sayım başladı

Merakla beklenen Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8.0 güncellemesinin 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir telefonlarla birlikte resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Samsung’un arka planına ulaşan kaynaklar, güncellemenin Unpacked etkinliğinden kısa bir süre sonra Galaxy S25 serisi için kararlı sürümde yayınlanacağını bildiriyor. Öte yandan orta segment ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar ise Ağustos ayından sonra One UI 8.0’a kavuşabilir.

Elbette Samsung’un bu hızı, arayüzün yeni versiyonunun çok köklü değişiklikler getirmemesi, sadece One UI 7.0’da halihazırda mevcut olan özelliklere birtakım iyileştirmeler getirmesinden kaynaklanıyor. Küçük bir güncelleme ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.

Hangi modeller One UI 8 alacak?

One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Geçtiğimiz haftalarda One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da belli oldu. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.