Samsung Galaxy A15 ve A16 için Android 16 (One UI 8) testleri başladı

- Samsung orta seviye Galaxy A15 ve A16 5G için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini test etmeye başladı.
- Merakla beklenen yeni güncellemenin 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Samsung, Galaxy S25 veya S24 serisi gibi üst seviye akıllı telefonların yanı sıra Android 16 tabanlı One UI 8.0 için test programını daha fazla modele taşımak için hızlandı. Zira uygun fiyatlı Galaxy A16 5G ve A15 5G modelleri One UI 8.0 güncellemesinin ilk Betasıyla birlikte Koreli üreticinin veritabanında bulunmuştu.
SamAndroid’den gelen bilgilere göre Galaxy A16 5G, Avrupa’da test edilen A166BXXU3CYF5 yazılım sürümünü taşırken, A15 5G Avustralya’da A156EDXU5DYF1 sürümünü alıyor. Bu testler Samsung’un kendi bünyesinde gerçekleştiriliyor. Giriş seviyesi cep telefonları için henüz genel bir Beta programı yayınlanmadığını da ekleyelim.
One UI 8’in kararlı sürümü için geri sayım başladı
Merakla beklenen Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8.0 güncellemesinin 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir telefonlarla birlikte resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Samsung’un arka planına ulaşan kaynaklar, güncellemenin Unpacked etkinliğinden kısa bir süre sonra Galaxy S25 serisi için kararlı sürümde yayınlanacağını bildiriyor. Öte yandan orta segment ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar ise Ağustos ayından sonra One UI 8.0’a kavuşabilir.
Elbette Samsung’un bu hızı, arayüzün yeni versiyonunun çok köklü değişiklikler getirmemesi, sadece One UI 7.0’da halihazırda mevcut olan özelliklere birtakım iyileştirmeler getirmesinden kaynaklanıyor. Küçük bir güncelleme ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.
Hangi modeller One UI 8 alacak?
One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Geçtiğimiz haftalarda One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da belli oldu. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.