One UI 8 Beta yakında Galaxy S24 ve S23 serisine geliyor

- Android 16 tabanlı One UI 8 Beta programı yakın zaman önce Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunuldu.
- Ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerine ne zaman ulaşacağını gözler önüne seriyor.
- İddialara göre Galaxy S24 ailesi Haziran sonu veya Temmuz başında, S23 serisi ise Temmuz'un ilk yarısında Beta programına erişebilecek.
Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 Beta programı ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S25 serisinin test programına Mayıs ayı sonlarında resmen ulaşmaya başladığı biliniyor.
Lansmanından birkaç gün sonra, ilgi bu test aşamasına dahil edilecek bir sonraki cihazlara kaydı ve özellikle en meraklı kullanıcılar için bekleme sürelerine dikkat edildi.
Özellikle de ortaya çıkan son söylentiler, Android 16 işletim sisteminin beklenenden daha erken bir kullanıcılarla buluşacağına işaret ediyor. İddialara göre One UI 8 Beta programı çok yakında Galaxy S24 ve Galaxy S23 serisi akıllı telefon modellerine ulaşacak.
Galaxy S24 ve S23 serisi ne zaman One UI 8 Beta programına katılacak?
Samsung’un bir sonraki katlanabilir cihazlarının güncellemeyi yaz aylarında alacağı zaten biliniyor. Son günlerde One UI 8’in tanıttığı yeni özellikler, Beta programının ilerleyişi ve her şeyden önce diğer amiral gemisi modellere genişletilmesi hakkında da çok fazla tartışma gündeme geldi.
Tam da bu noktada bazı ilginç söylentiler ortaya çıktı. Tarun Vats, X’te yaptığı paylaşımda Samsung’un Galaxy S24 ve S23 serisinin One UI 8 Beta programına girişi için belirlediği zamanlamanın ne olduğunu açıkladı.
Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin beta sürümünü Haziran sonu veya Temmuz başında kullanıma sunması bekleniyor. Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra ise programa Temmuz ayının ilk yarısında katılacak.
Elbette şu anda bu bilginin Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Bu bir Beta programı olduğundan dolayı hataları düzeltme veya yazılımı optimize etme ihtiyacından dolayı her zaman yavaşlamalar veya gecikmeler olabilir.
One UI 8 hangi modellere gelecek?
One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Ayrıca yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı.