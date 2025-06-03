One UI 8 Beta yakında Galaxy S24 ve S23 serisine geliyor

Android 16 tabanlı One UI 8 Beta programı yakın zaman önce Galaxy S25 serisi kullanıcılarına sunuldu.

Ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerine ne zaman ulaşacağını gözler önüne seriyor.

İddialara göre Galaxy S24 ailesi Haziran sonu veya Temmuz başında, S23 serisi ise Temmuz'un ilk yarısında Beta programına erişebilecek.

Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 Beta programı ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S25 serisinin test programına Mayıs ayı sonlarında resmen ulaşmaya başladığı biliniyor.

Lansmanından birkaç gün sonra, ilgi bu test aşamasına dahil edilecek bir sonraki cihazlara kaydı ve özellikle en meraklı kullanıcılar için bekleme sürelerine dikkat edildi.

Özellikle de ortaya çıkan son söylentiler, Android 16 işletim sisteminin beklenenden daha erken bir kullanıcılarla buluşacağına işaret ediyor. İddialara göre One UI 8 Beta programı çok yakında Galaxy S24 ve Galaxy S23 serisi akıllı telefon modellerine ulaşacak.

Galaxy S24 ve S23 serisi ne zaman One UI 8 Beta programına katılacak?

Samsung’un bir sonraki katlanabilir cihazlarının güncellemeyi yaz aylarında alacağı zaten biliniyor. Son günlerde One UI 8’in tanıttığı yeni özellikler, Beta programının ilerleyişi ve her şeyden önce diğer amiral gemisi modellere genişletilmesi hakkında da çok fazla tartışma gündeme geldi.

Tam da bu noktada bazı ilginç söylentiler ortaya çıktı. Tarun Vats, X’te yaptığı paylaşımda Samsung’un Galaxy S24 ve S23 serisinin One UI 8 Beta programına girişi için belirlediği zamanlamanın ne olduğunu açıkladı.

Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin beta sürümünü Haziran sonu veya Temmuz başında kullanıma sunması bekleniyor. Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra ise programa Temmuz ayının ilk yarısında katılacak.

Elbette şu anda bu bilginin Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Bu bir Beta programı olduğundan dolayı hataları düzeltme veya yazılımı optimize etme ihtiyacından dolayı her zaman yavaşlamalar veya gecikmeler olabilir.

One UI 8 hangi modellere gelecek?

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Ayrıca yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı.