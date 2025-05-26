Samsung Galaxy A16 nihayet Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, geçen yıl tanıttığı fiyat-performans odaklı akıllı telefon modelini nihayet ülkemize getirdi.

Fiyatına göre iddialı bir donanım sunan Galaxy A16 5G, 13 bin 999 TL'den Türkiye'de satışa çıktı.

İlk kez geçen yılın Ekim ayında resmi olarak duyurulan Samsung Galaxy A16 5G nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Orta seviye akıllı telefon modeli, fiyatına göre iddialı bir performans vaat ediyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olacak bu cihaz, fiyat-performans noktasında üst düzey bir deneyime kapı aralayacak. Nihayet ülkemizde de raflarda boy göstermeye başlayan telefon, erişilebilir fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Galaxy A16 5G’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Orta seviye donanıma sahip olan Samsung Galaxy A16 5G’nin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Şu anda ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan akıllı telefon siyah, yeşil ve gri renk seçenekleriyle listeleniyor.

Samsung’un yeni telefonu şu anda markanın resmi internet sitesi üzerinden 13 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Cihaz aynı gün gönderme garantisiyle tüketicilere sunuluyor.

Galaxy A16 5G modeli Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. 25W şarj gücüne sahip olan telefon 5.000 mAh’lik ideal bir pil kapasitesi sunuyor.

Yeni Samsung telefonu arka tarafta üçlü kamera seti sunuyor. 50 MP ana kameranın yanı sıra cihazda 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriliyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle kutudan çıkan Samsung Galaxy A16 5G modeli Exynos 1330 yonga setinden güç alıyor.

200 gram ağırlığa sahip olan telefon 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Daha fazla hafızaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ayrıca microSD kart girişi desteğine yer veriliyor.

Samsung Galaxy A16 5G özellikleri