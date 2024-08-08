Roblox açılacak mı? Roblox’tan ilk resmi açıklama geldi

Popüler video oyunu Roblox dün Türkiye’de yasaklandı. Çocuk istismarına sebep olabilecek içerikler barındırdığı iddiasıyla ülkemizde erişim engeli cezasına çarptırılan oyun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” açıklamasıyla Türkiye’deki kullanıcılarına belirsiz bir süre veda etmek zorunda kaldı. “Roblox açılacak mı?” diye pek çok oyunsever merakla beklerken, nihayet konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Türkiye’de cinsel içerik ve çocuk istismarı nedeniyle yasaklanan Roblox’un sözcülerinden konuyla alakalı dikkat çekici bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından dün yapılan açıklamaya yönelik yanıt veren şirket, konuya ilişkin müzakereler gerçekleştirmeye ve gerekli adımları atmaya yeşil ışık yaktı. İşte detaylar…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

Roblox ne zaman açılacak? Şirketten olumlu sinyaller geldi

Eurogamer’a konuşan Roblox sözcüleri yapmış olduğu açıklamada güvenilir bir online platform yaratmak için yaklaşık 20 yıldır çaba gösterdiklerini ve kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Roblox’u kullanıcılarımız, özellikle de en gençleri için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek için yaklaşık 20 yıl harcadık ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor.”

Bununla birlikte Roblox sözcüleri hizmet verdikleri ülkelerin yasa ve düzenlemelerine her zaman saygı duyduklarını vurgulayarak özellikle de çocukların platformda güvenliğini sağlamak için önemli bir gayret yürüttüklerini aktardı. “Roblox açılacak mı?” konusuna ilişkin ise olumlu bir tavır sergileyen şirket, bunun için Türkiye’deki yetkililerle uyum içinde hareket edeceklerini ve en kısa sürede platformun yeniden Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacağını dile getirdi. Roblox’tan gelen açıklamanın devamı şöyle oldu:

“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere saygı duyuyor ve yerel yasa koyucuların çocuklara yönelik duyarlılığını paylaşıyoruz. Roblox’un Türkiye’de en kısa sürede yeniden çevrimiçi olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Roblox erişim engeli ile ilgili gelen son açıklamalar oyunseverleri heyecanlandırdı. Türkiye’deki yasalara yönelik uyum sağlayacaklarının mesajını veren şirket sözcüleri, platformun yakın tarihlerde yeniden açılabileceğinin ilk sinyallerini verdi. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği ise şimdilik büyük bir merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: