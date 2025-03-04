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    Reddit’in kurucu ortağı TikTok’u satın almak istiyor

    Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ve Project Liberty girişiminin lideri Frank McCourt, TikTok platformunu satın almakla ilgileniyor.
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    • TikTok'un ABD'deki geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.
    • Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ve Project Liberty'nin kurucusu Frank McCourt, TikTok'u satın almakla ilgileniyor.

    Çinli sosyal medya platformu TikTok’un çok yakında ABD merkezli bir şirkete satılabileceği konuşuluyor. Reuters’ın haberine göre Reddit’in kurucularından Alexis Ohanian, Los Angeles Dodgers’ın sahibi olarak bilinen Frank McCourt ile birlikte TikTok’u satın alma yarışında sahaya çıkmaya karar verdi.

    McCourt, Ohanian’ın Reddit ile sahip olduğu deneyiminin, sosyal dünyaya dair derin anlayışının ve bu platformların geleceğine dair vizyonunun değerini vurguladı. Project Liberty adlı girişimin de kurucusu olan McCourt, bu projeyle bireysel kullanıcılara kişisel veriler hakkında karar verme yetkisini geri vererek internette devrim yaratmayı amaçlıyor. Günümüzde Facebook, Instagram ve TikTok gibi popüler sosyal platformlar da dahil olmak üzere çevrimiçi hizmetler, kullanıcılar hakkında çok büyük miktarda bilgi işliyor.

    Tüm bu veriler reklam pazarını beslemek ve kullanıcılara varsayılan tercihlerine göre uyarlanmış reklamlar sunmak için kullanılıyor. Project Liberty kullanıcılara verilerinin tam mülkiyetini ve kontrolünü vererek, verileriyle ne yapacaklarına karar verme özgürlüğünü sağlayarak bu eğilimi tersine çevirmeyi amaçlıyor.

    TikTok’a yönelik teklif de bu plana tam olarak uyuyor. Burada amaç, TikTok’u küçüklerin korunmasına daha fazla odaklanan “geliştirilmiş” bir platforma dönüştürmek olarak belirtiliyor.

    TikTok’un yeni sahibi kim olacak?

    TikTok’u satın alma mücadelesine sadece McCourt ve Project Liberty değil, çok sayıda isim katıldı. Hatta popüler YouTuber MrBeast gibi ünlü isimler bile konuya ilgi duyduklarını dile getirdi. MrBeast geçtiğimiz haftalarda bir halka arz başlatmak için sermaye artırmayı hedefleyen yatırımcı konsorsiyumunun bir parçası olarak karşımıza çıktı.

    TikTok

    Daha önce Elon Musk’ın da bu projeye dahil olabileceği konuşulmuştu. Fakat X’in (eski adıyla Twitter) de sahibi olan milyarder iş insanı bu söylentileri yalanlamıştı.

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    ABD Başkanı Donald Trump bile TikTok’u satın almak için bir egemen varlık fonu fikrini ortaya attı. Ancak ilgi ifadelerinin ötesinde henüz somut bir gelişme kaydedilmedi.

    McCourt, TikTok’un sahibi olan Çinli şirket ByteDance’in müzakerelerde oldukça temkinli bir tutum sergilediğini vurguladı. ByteDance henüz satışa sunulan varlıklar veya şirketin genel değerlemesi hakkında ayrıntı vermedi.

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    Son olarak McCourt, ByteDance’in uygulamayı satmak yerine ABD’de kapatmayı seçebileceği yönünde bir iddiada da bulundu. TikTok’un ABD’deki geleceğine ilişkin belirsizlik hala devam ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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