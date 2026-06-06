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Reddit'teki /biohackers topluluğu, yapay zeka arama sonuçlarını kendi lehine manipüle etmek isteyen şirketlerin spam akınına uğradı.

Şirketlerin "Yanıt Motoru Optimizasyonu" (AEO) adını verdikleri yöntemle yapay zeka modellerini yönlendirmeye çalışması üzerine forumda sert kısıtlamalar getirildi.

Reddit yönetimi ise manipülatif içeriklerin önüne geçebilmek adına otomatik sistemler ve insan incelemesini bir arada yürüttüklerini bildirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’teki popüler toplulukların, yapay zeka modellerinin arama sonuçlarını kendi çıkarlarına göre şekillendirmek isteyen şirketlerin hedefi haline geldiği ortaya çıktı. Örnek olarak /biohackers subreddit moderatörleri, son dönemde platformda yaşanan spam akınının sadece ürün satışı amacı taşımadığını, doğrudan büyük dil modellerinin sorulara verdiği yanıtları manipüle etmeyi amaçladığını açıkladı.

Şirketler, forum içerisindeki tartışmaları kendi yönlendirdikleri içeriklerle besleyerek yapay zeka motorlarının öne çıkaracağı bilgileri kontrol etmeye çalışıyor.

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Yeni trend: Yanıt Motoru Optimizasyonu (AEO)

404 Media’nın haberine göre, özellikle peptit ve hormon replasman tedavisi (HRT) satışı yapan firmalar, forumda paylaşımlar yapıyor. ChatGPT ve Google’ın yapay zeka destekli arama motorları gibi platformlar sık sık Reddit içeriklerine atıfta bulunduğu için, yüksek etkileşim alan başlıklar haliyle yapay zeka modelleri için temel kaynak haline dönüşüyor.

Moderatörler, bu durumu geleneksel arama motoru optimizasyonunun (SEO) ötesine geçen “Yanıt Motoru Optimizasyonu” (AEO) olarak adlandırıyor. Topluluğun yöneticileri de artan peptit ilgisi ve yapay zeka manipülasyonları sebebiyle içerik kalitesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor.

Manipülasyon yöntemi, klasik reklam içeriklerine kıyasla çok daha sinsi ilerliyor. Şirketler doğrudan ürün tanıtımı yapmak yerine yapay zeka modellerinin öncelik verdiği soru kalıplarını çözerek işe koyuluyor. “D Vitamini hakkındaki tüm reklamlar gerçekten değer mi?” gibi genel ve etkileşim potansiyeli yüksek sorularla kullanıcıların fikir beyan etmesi sağlanıyor.

Tartışma büyüdükçe, markalar sanki doğal bir sohbetin parçasıymış gibi kendi ürünlerini konuşmaya dahil ediyor. İlan edilen yeni politika kapsamında moderatörler, peptit ve HRT ile ilgili bağımsız paylaşımları tamamen yasaklayarak tartışmaları haftalık tek bir başlık altında toplama kararı aldı.

Sahte profillerle mücadele sürüyor

Oyunları organize eden hesapları tespit etmek ise oldukça zor. Forum yöneticileri, geçmişi önceden doldurulmuş ve normal kullanıcı gibi görünen profillerin kullanıldığını aktarıyor. Hatta bazı durumlarda gerçek kişilere ödeme yapılarak topluluk içerisindeki algının yönetildiği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Reddit sözcüsü, manipülatif içerikleri tespit etmek adına insan incelemesi ve otomatik sistemlerin bir arada kullanıldığını, moderatörlere şüpheli hesapları engellemeleri için gelişmiş araçlar sağlandığını vurguladı.