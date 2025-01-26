Oracle ve ABD’li yatırımcılar TikTok’u satın almakla ilgileniyor

Oracle ve bir grup ABD'li yatırımcının TikTok'u satın almak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İddialara göre Oracle, TikTok'un çoğunluk hissesine sahip olarak, platformun denetimini tamamen eline almak istiyor.

ByteDance'in ise azınlık hissesine sahip olması isteniyor.

ABD’de TikTok krizi devam ediyor. Çinli popüler sosyal medya platformu geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde erişim engeline çarptırılmıştı. Biden döneminde imzalanan yasa nedeniyle ABD operasyonlarının yerel bir firmaya devredilmesine yönelik şart koşulmuştu. Ertesi gün başkanlık koltuğuna oturan yeni lider Donald Trump bu yasağı geçici süreliğine kaldırarak, söz konusu yasayı 75 gün ertelemişti.

ABD başkanı Donald Trump yasağı ertelerken, TikTok’un en az yarısının ABD’li bir firmaya devredilmesinin daha iyi bir seçenek olabileceğini dile getirdi. Gelen son iddialara göre ise Trump yönetimi TikTok’un ABD operasyonlarını kurtarmak adına yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

Oracle ve bir grup yatırımcı TikTok’a talip oldu

Trump yönetiminin yeni planı, ByteDance şirketinin platform üzerindeki kontrollerini daha sınırlı bir hale getirerek, sosyal ağın küresel faaliyetlerinin Oracle ve ABD’li bir grup yatırımcının denetimine bırakılmasını içeriyor. Bu plan dahilinde ByteDance’in TikTok’tun azınlık hissedarı olarak yoluna devam edebileceği düşünülüyor.

NPR özel haberine göre Oracle bu anlaşma dahilinde TikTok’un algoritması, veri toplama süreçleri ve yazılım güncellemeleri konusunda tek gözetmen olmak istiyor. Bununla birlikte Oracle’ın halihazırda TikTok’un web altyapısında bir temel sağladığı de vurgulanıyor.

Trump hükümetinin yeni planı, TikTok hisselerinin büyük çoğunluğunun ABD’li yatırımcılara ait olmasını istiyor. Şu sıralar Beyaz Saray’da görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, ilerleyen aşamada müzakerelerin seyrine göre bazı şartların değişiklik gösterebileceği söyleniyor.

Müzakerelere yakın bir kaynak, Oracle’ın TikTok platformunun denetlemesini sağlamakla yetkilendirileceğini, ByteDance’in ise tamamen devreden çıkmasa da etkisinin minimize edilmek istendiğini vurguluyor. Yani Beyaz Saray, Çinlilerin operasyonel süreçten elini çekmesi için baskı yürütüyor.

TikTok’un küresel değerinin yaklaşık 200 milyon dolar değere sahip olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Oracle’ın TikTok’a talip olan tek şirket olmadığı, bu isimler arasında Microsoft’un da yer aldığı belirtiliyor. Walmart’ın ise yüksek maliyetleri gerekçe göstererek bu aşamada müzakerelere dahil olmadığı ifade ediliyor.

Beyaz Saray’da devam eden müzakereler neticesinde TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki operasyonlarına yönelik akıbet belli olacak. Platformun ABD’de hizmet vermeye devam edip etmeyeceği bu görüşmelerin sonunda kesinlik kazanacak.