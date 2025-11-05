Realme UI 7 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve dağıtım takvimi

Reklam

Realme, Android 16 tabanlı Realme UI 7 arayüzünü resmi olarak tanıttı.

Şirket, yılın son çeyreğinde güncellemeyi alacak ilk cihazları duyurdu.

Yeni arayüz güncellemesi, "Flow Light Engine" ile daha akıcı animasyonlar ve Apple'ın Liquid Glass'ından esinlenen "cam benzeri estetik" ile yenilenmiş bir tasarım sunuyor.

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni Realme UI 7 güncellemesi bugün resmen tanıtıldı. Geçen ay Realme UI 7’nin global dağıtım programını açıklayan şirket, yazılıma ulaşan ilk cihazları olan Realme GT 8 serisi piyasaya sürüldükten sonra şimdi nihayet resmi bir duyuruyla karşımıza çıktı.

Realme’nin yeni kullanıcı arayüzü, yeniden tasarlanmış bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda iyileştirilmiş performans ve yeni yapay zeka işlevlerine kadar birçok yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor. Güncelleme yaklaşık 60 cihaz uyumlu olacak. Dağıtımın ise kademeli olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

Realme’den Liquid Glass benzeri arayüz tasarımı

Yeni arayüz güncellemesi iki güncel tasarım trendinden doğrudan etkileniyor. Android 16 işletim sisteminin Material 3 Expressive tarzından öğeler taşıyan yazılım, aynı zamanda Apple’ın iOS 26 işletim sistemi ile gelen Liquid Glass tasarımından da güçlü bir şekilde esinleniyor.

Realme tarafından Fux Theme 2.0 olarak adlandırılan bu güncelleme ile birlikte yeni bir kontrol merkezi, uyarlanabilir gece modu, yeni simge düzenleri ve kilit ekranı için derinlik efektleri karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni animasyonlar, canlı fotoğraf desteği ve yapay zeka destekli video duvar kağıtları da bulunuyor.

Realme UI 7 ile gelen yeni özellikler

Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre Realme, yeni bir motor sayesinde güncellemenin sistem tepki hızını yaklaşık yüzde 15 oranında iyileştirdiğini ve genel günlük performansta yüzde 22’lik bir artış sağladığını iddia ediyor. Animasyonlar önemli ölçüde daha akıcı hale geliyor.

Güncelleme ile birlikte kayan uygulamalar, otomatik gruplandırılmış bildirimler ve geliştirilmiş uyarılar gibi öne çıkan özellikler sunuyor. Yazılım, dolandırıcılık aramaları için filtreler, çevrimiçi tehdit engelleme ve uygulama izinleri için daha iyi kontroller de içeriyor.

HyperOS 3 gibi diğer Çin arayüzleriyle uyumlu hale gelen Realme UI 7, Apple cihazlarıyla daha iyi bir entegrasyon sunuyor. Şirketten gelen bilgilere göre, Apple ürünleriyle bağlantı sorunsuz bir şekilde sağlanacak. Aramaların, mesajların, sağlık verilerinin ve daha fazlasının senkronizasyonuna olanak tanıyacak.

Rakiplerinin çok fazla öne geçmesine izin vermeyen yeni özellik, yapay zeka işlevlerini de içeriyor. Yapay zeka ile bildirimleri özetlemek için yeni seçenekler, daha iyi fotoğraf çekimi için akıllı bir asistan, hatta oyun performansını optimize etmek için kullanıcı alışkanlıklarını analiz edebilen yapay zeka destekli bir oyun koçu sunuluyor.

Realme UI 7 alacak telefonlar belli oldu

Realme’den gelen bilgilere göre 2025 yılının son çeyreğinde güncellemenin Beta sürümü alacak olan cihazlar şunlar olacak:

Realme 12

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12x

Realme 13

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14T

Realme 14x

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme C63

Realme C65

Realme C73

Realme C75

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT 7

Realme GT 7 Dream Edition

Realme GT 7 Pro

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Narzo N65

Realme P1 Pro

Realme P2 Pro

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Realme P4

Realme P4 Pro