    Orta seviye Samsung Galaxy A36 için One UI 8 Beta müjdesi geldi

    Samsung'un orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A36 nihayet One UI 8 güncellemesinin Beta sürümüne erişti.
    Galaxy A36
    • Samsung, One UI 8 Beta programına Galaxy A36 modelini de dahil etti.
    • İlk olarak Hindistan'daki A36 kullanıcılarına sunulan yazılım, yakında Türkiye'deki cihazlara da kurulabilecek.
    • Merakla beklenen güncelleme paketi yaklaşık 2,1 GB dosya boyutuna sahip.

    Samsung, One UI 8 Beta programını orta seviye cihazlara genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise yeni güncellemeyi alma sırası nihayet Galaxy A36 geliyor.

    Yakın zaman önce Galaxy S23 serisi modelleri için yeni Beta programını başlatan Samsung, artık A36 kullanıcılarının resmi lansmandan önce özelleştirilmiş arayüzün yeni özelliklerini deneyebilmelerini de mümkün kılmaya başlıyor.

    Galaxy A36 modelleri yeni güncellemeye ulaştı

    Gelen Beta sürümü ilk olarak Ağustos ayında markanın sunucularında yayınlanmıştı. Fakat şimdi Hindistan’da kullanıma sunuldu.

    SamMobile’a göre güncelleme çok yakında Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a da ulaşacak. Fakat maalesef şimdilik Türkiye’deki Galaxy A36 kullanıcılarının ne zaman One UI 8 Beta yazılımına erişim sağlayabileceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

    Samsung Galaxy A36 5G

    Galaxy A36 için mevcut ilk Beta sürümü, A366EXXU4ZYHD yapı numarasına sahip. Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, cihazlarda yaklaşık 2,1 GB yer kaplıyor.

    Beklendiği gibi paket Samsung’un üst düzey modellerine kıyasla daha küçük. Zira orta sınıf cihazlar One UI’ın sunduğu tüm gelişmiş özellikleri sunmuyor.

    Yine de yayınlanan yeni Beta sürümü, performans ve kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra bu fiyat aralığındaki cihazlara da fayda sağlayan görsel iyileştirmeler sağlıyor.

    Son olarak Samsung’un bu ay çok daha fazla orta seviye ve uygun fiyatlı akıllı telefon modeline One UI 8 Beta yazılımını getireceğini de eklemekte fayda var.

    Samsung Galaxy A36 5G özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması
    • İşlemci: Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3)
    • RAM kapasitesi: 6/8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama
    • Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens
    • Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
    • Batarya kapasitesi: 45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil
    • Boyutlar: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm
    • Ağırlık: 195 gram
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

