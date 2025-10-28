OPPO Find X9 serisi global pazar için resmen duyuruldu

Reklam

OPPO, Find X9 ve Find X9 Pro modellerini küresel pazar için resmen duyurdu.

Performans canavarı telefonlar, MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 9500 yonga seti ve 80W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj desteği gibi güçlü donanımları paylaşıyor.

Find X9'un global sürümü 999 Euro, Find X9 Pro'nun ise 1.299 Euro'dan tüketicilere sunuluyor.

OPPO, geçen hafta Çin pazarında resmi olarak tanıttığı Find X9 serisi akıllı telefon ailesini şimdi global pazara getirdi. Find X9 ve X9 Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, artık küresel arenada rakiplerine karşı boy göstermeye başlayacak.

İspanya’nın Barselona kentinde global pazar için duyurulan OPPO Find X9 modelleri, iPhone’ları anımsatan şık ve minimal tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın öne çıkan noktaları arasında MediaTek imzalı yüksek performanslı işlemci, Hasselblad ortaklığında geliştirilen kamera seti ve uzun ömürlü pil desteği yer alıyor.

OPPO Find X9 serisi teknik özellikleri

OPPO Find X9 OPPO Find X9 Pro Boyutlar 157 x 73,9 x 8 mm 161,3 x 76,5 x 8,3 mm Ağırlık 203 gram 203 gram Ekran 6,59 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.256 x 2.760 piksel çözünürlük, 3.600 nit parlaklık 6,78 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.272 x 2.772 piksel çözünürlük, 3.600 nit parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 GB veya 16 GB 12 GB veya 16 GB Depolama 256 GB, 512 GB veya 1 TB 256 GB, 512 GB veya 1 TB Ön kamera 32 MP 50 MP Ana kamera Sony LYT-808 50 MP (f/1.6) Sony LYT-828 50 MP (f/1.5) Telefoto kamera Sony LYT-600 50 MP, 3x zoom, (f/2.6) Hasselblad 200 MP, 3x zoom, (f/2.1) Ultra geniş kamera Samsung JN1 50 MP, (f/2.0) Samsung JN1 50 MP, (f/2.0) Pil kapasitesi 7.025 mAh 7.500 mAh Şarj hızı 80W (USB-C), 50W (Qi), 10W (Ters) 80W (USB-C), 50W (Qi), 10W (Ters) İşletim sistemi Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü Su/Toz dayanıklılığı IP69 sertifikası IP69 sertifikası Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Kızılötesi 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Kızılötesi

OPPO Find X9’da 1.256 x 2.760 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, maksimum 3.600 nit parlaklık ve Gorilla Glass 7i korumasına sahip 6,59 inç AMOLED ekran yer alıyor.

Daha gelişmiş bir ekranla gelen Find X9 Pro ise 1.272 x 2.772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, maksimum 3.600 nit parlaklık ve daha pürüzlü yüzeylere düşmelere karşı daha dayanıklı Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip 6,78 inç LTPO AMOLED ekranla donatılıyor.

Serinin gelişmiş seçeneği OPPO Find X9 Pro, daha güçlü bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor. 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh silikon-karbon pil yer alıyor. Temel modelde ise 7.025 mAh batarya mevcut.

Hasselblad ile yapılan ortaklık sayesinde her iki modelde de üçlü arka kamera kurulumu ve ekranın üst kısmına yerleştirilmiş bir ön kamera bulunuyor.

Find X9 Pro, 50 MP (f/1.5) ana sensöre, 200 MP telefoto lense ve 50 MP ultra geniş açılı lense sahip. Ön tarafta ise selfie’ler için 50 MP’lik bir kamera daha bulunuyor.

Serinin temel üyesi olan Find X9 ise Pro modelinin 50 MP ultra geniş açılı lensini kopyalıyor. Fakat 50 MP ana sensörü (f/1.6) 50 MP telefoto lensle birleştiriyor. Selfie’ler için telefonda 32 MP ön kamera karşımıza çıkıyor.

OPPO Find X9 serisi fiyatları

Serinin temel modeli Uzay Siyahı, Titanyum Gri ve Kadife Kırmızısı renk seçenekleriyle 999 Euro (vergiler hariç yaklaşık 49 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

İpek Beyazı ve Titanyum Kömür olmak üzere çift renk seçeneğine sahip Find X9 Pro’nun fiyatı ise 1.299 Euro’dan (vergiler hariç yaklaşık 63 bin TL) başlayan rakamlarla tüketicilere sunuluyor.

Son olarak şirket ayrıca Hasselblad Teleconverter kamera kitini 499 Euro’dan (vergiler hariç yaklaşık 24 bin TL) listeliyor.