Eski Samsung telefonlar, One UI 7’nin bazı yapay zeka özelliklerini desteklemeyecek

Samsung MX'in İcra Başkan Yardımcısı ve Yapısal Ar-Ge Başkanı Sally Jeong, eski Samsung telefonlarla ilgili üzücü bir açıklamada bulundu.

Galaxy S25 ile gelen One UI 7 güncellemesinin eski telefon modellerindde bazı yapay zeka özelliklerini desteklemeyeceği açıklandı.

Donanım yetersizliği nedeniyle ne yazık ki bazı cihazlar çeşitli AI işlevlerini çalıştırma şansına sahip olamayacak.

Samsung, Galaxy S25 serisi modelleriyle birlikte tanıttığı yeni One UI 7 arayüzünde yapay zeka destekli özelliklere büyük önem veriyor. Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S24 gibi geçen yılın amiral gemileri için Android 15 tabanlı One UI 7’nin kararlı sürümünün en erken Nisan ayında geleceğine işaret ediyor. Bu da ne yazık ki diğer uyumlu akıllı telefonlar için beklemenin daha da uzun olabileceği anlamına geliyor.

Son raporlarda ortaya çıkan bir diğer tatsız haber ise eski modeller için bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor. Güncellemeyi alan tüm cihazlarda yeni yapay zeka özelliklerinin tamamının kullanılamayacağı ifade ediliyor. Donanım kısıtlamaları nedeniyle yeni AI işlevlerini kaldıramayan telefonlarda birtakım One UI 7 işlevlerinden yararlanılamayacağı aktarılıyor.

Eski ve orta seviye Samsung telefonlar için üzücü haber geldi

Samsung MX’in İcra Başkan Yardımcısı ve Yapısal Ar-Ge Başkanı Sally Jeong, Samsung Endonezya ile yaptığı röportajda One UI 7’nin geliştirilmesi ve yapay zeka fonksiyonlarının güvenlik zorlukları hakkında bilgi verdi. Söyleşi sırasında NPU ve GPU’nun Galaxy S25’in yapay zeka özelliklerinde nasıl bir rol oynadığı sorulduğunda, bu yeniliklerden bazılarının diğer Galaxy cihazlarına gelmeyebileceği endişesi ortaya çıktı.

Jeong, Samsung’un yapay zeka destekli yeteneklerinin iki ana kategoriye ayrıldığını açıkladı. Bu kategorilerin doğrudan cihazda işlenen yerel yetenekler ve buluta dayanan uzak yetenekler olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Now Brief gibi yeni işlevsel özelliklerin One UI 7’nin Personal Data Engine kullanarak yerel işlemeye büyük ölçüde güvendiği vurgulandı. Bu önemli hamle, Galaxy S25 serisinde bulunan Snapdragon 8 Elite gibi üst düzey donanımlar gerektirebiliyor.

Öte yandan öncelikli olarak buluta dayanan Circle ve Search gibi özellikler daha geniş bir Galaxy cihaz yelpazesine daha kolay uyarlanabiliyor. Jeong, daha derin yapay zeka deneyimleri sunmanın güçlü donanım gerektirdiğini vurguladı.

Sonuç olarak eski veya orta seviye cihazlarda hangi özelliklerin çıkarılacağına dair bir bilgi verilmedi. One UI 7 uyumlu tüm akıllı telefonların Galaxy S25 ile tanıtılan yapay zeka yeniliklerinden tam olarak yararlanamayacağının altı çizildi.

Son olarak yakın zaman önce Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini alacak Samsung modellerinin sızdırıldığını sizlere hatırlatmak isteriz. Cihazınızın yeni güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağına ilgili içeriğe tıklayarak göz atabilirsiniz.