Opera’dan yapay zekalı yeni nesil internet tarayıcısı: Neon

Opera'nın yeni nesil internet tarayıcısı Neon kullanıma sunuldu.

Yapay zeka ajanlarıyla donatılan uygulama, kullanıcıların günlük işlerini otomatiğe alıyor.

Şimdilik fiyatı bilinmese de Neon'un aylık abonelik ile kullanılacağı vurgulanıyor.

Opera, Neon adlı yapay zeka destekli yeni nesil internet tarayıcısını kullanıma sundu. Tarayıcının öne çıkan noktası bilgileri karşılaştırma, formları doldurma ve kod oluşturma gibi görevleri yerine getirmesi oluyor.

Mayıs ayı sonunda duyurulan Neon bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulacak. Opera’ya göre ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış premium bir ürün olduğundan dolayı yalnızca abonelik yoluyla erişim sağlanacak. Fakat platformun fiyatı henüz açıklanmadı.

Opera Neon ne işe yarıyor?

Neon, teknoloji dünyasında giderek yaygınlaşan bir çözüm olan diğer yapay zeka ajanlarıyla rekabet edecek. Örneğin OpenAI, web görevlerini gerçekleştiren benzer bir aracı ChatGPT’ye entegre etmişti. DeepL, Agent adlı işletme odaklı aracını duyurmuştu. Anthropic ise Claude’un yardımıyla bilgisayarı kontrol etmeyi vaat ediyor.

Neon’un pek çok dikkat çekici yeteneği bulunuyor. Örneğin videoları özetleme, karşılaştırma tabloları oluşturma, aktif abonelikleri bulmak ya da iptal etmek için e-postayı tarama, alışveriş yapma, tarayıcı geçmişinizde erişilen sayfaları arama ve rapor hazırlama gibi olanaklar mümkün.

TechCrunch’a göre tarayıcıda doğal dili anlayıp eylemler gerçekleştirebilen bir sohbet robotu bulunuyor. Opera, Neon uygulamasının üç önemli özelliğini öne çıkarıyor: Tasks, Cards ve Neon Do.

Tasks, Neon içindeki mini tarayıcılar gibi çalışıyor. Buradaki fikir, belirli bir etkinlikle ilgili bilgileri içeren tüm sekmeleri tek bir Görev altında gruplandırmak olarak belirtiliyor. Yapay zeka ajanı soruları yanıtlarken veya eylemleri gerçekleştirirken bu sayfaları bağlam olarak değerlendiriyor.

Cards çeşitli bağlamlarda uygulanabilen eylemler içeren yeniden kullanılabilir komutlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca bir kart oyunu gibi desteler halinde birleştirilebiliyor. Yani ayrıntıları çıkarmak ve bir karşılaştırma tablosu oluşturmak için kartlardan oluşan bir deste veya toplantıyı özetleyip sonraki adımları listelemek için kartlardan oluşan başka bir deste kullanabilirsiniz.

Opera son olarak Neon Do özelliğini de öne çıkarıyor. Bu özellik sekmeleri açma veya kapatma, web sitelerine erişme, bilgileri karşılaştırma, formları doldurma ve veri toplama gibi bir Görev içinde otomatikleştirilebilen bir dizi etkinliği bir araya getiriyor.

Opera, bulut tarayıcı kullanan diğer ajanların aksine Neon Do’nun yerel olarak çalıştığını vurguluyor. Bu sayede tarayıcıda zaten oturum açmış bir hesapta depolanan bilgilere erişmeniz gerekirse, yapay zeka bu bilgilere sorunsuz bir şekilde erişebiliyor. Kullanıcılar Neon Do sırasında gezinmeyi duraklatabiliyor, yönlendirebiliyor veya kontrol edebiliyor.