ChatGPT Agent duyuruldu: Yapay zeka bilgisayarınızın kontrolünü devralıyor

OpenAI, Operator ve Deep Research araçlarını birleştirerek ChatGPT Agent hizmetini duyurdu.

Şirketin yeni yapay zeka aracı takvim yönetimi, rezervasyon, alışveriş ve sunum hazırlığı gibi işleri sanal bilgisayar üzerinden gerçekleştirecek.

Şu anda bu özelliğe yalnızca Pro, Plus ve Team plan aboneleri erişim sağlayabiliyor.

OpenAI bugün ChatGPT Agent modunu resmi olarak tanıttı. Yeni mod web tarayıcısının, terminalin ve sanal bilgisayarın kontrolünü eline alıyor. Yapay zeka artık takvim planlarınız, rezervasyonlar, alışveriş sepetiniz, araştırmalarınız ve hatta sunum hazırlıklarınıza kadar tüm işlemleri yürütüyor.

Google ve Anthropic gibi rakiplerine karşı önemli bir hamlede bulunan OpenAI, ChatGPT’nin artık yalnızca yanıt vermediği, aynı zamanda görevleri de gerçekleştirebildiği kapsamlı bir hizmet sağlıyor. Karmaşık görevlerde insan müdahalesini azaltarak kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor.

ChatGPT Agent ne işe yarıyor?

OpenAI insan müdahalesi olmadan karmaşık, çok aşamalı görevleri gerçekleştirebilen dijital asistanını tanıttı. Yeni araç daha önce karşımıza çıkan tarayıcı asistanı Operator ve derin araştırma aracı Deep Research hizmetlerini bir araya getiriyor. Sistem görsel ve metin tarayıcılarına erişim, kod çalıştırma terminali ve çeşitli hizmetlerin API’lerine doğrudan bağlantı sağlıyor.

Standart bir sohbet robotunun aksine yeni asistan kendi sanal bilgisayarında çalışıyor. Basitçe bilgi aramaktan düzenlenebilir belgeler oluşturmaya kadar, mevcut göreve bağlı olarak farklı araçlar arasında geçiş yapabiliyor.

OpenAI’dan gelen bilgilere göre geliştiriciler, takviyeli öğrenmeyi kullanarak modeli çeşitli araçları kullanacak şekilde eğitti. Yeni araç şu anda haftalık görevleri optimize etme, internet sitelerine erişim, sunumlar oluşturma, Google Takvim/OpenTable entegrasyonuyla toplantı ya da seyahat planlama, Excel tablolarındaki verileri analiz etme, ürün satın alma ve program kodu yazma gibi işlevler vaat ediyor.

Sistem, gerektiğinde kullanıcıdan hesaplara giriş yapabilmesi için ek veri veya izinler talep ediyor. Güvenlik özel bir tarayıcı görüntüleme modu ve finansal hizmetlerle çalışma kısıtlamaları aracılığıyla sağlanıyor.

Humanity’s Last Exam sonuçları paylaşıldı

OpenAI’nin yeni aracı Humanity’s Last Exam’de yüzde 41,6’lık bir puan elde etti. Bu o3 ve o4-mini modellerinin iki katı olarak karşımıza çıkıyor.

FrontierMath matematik kıyaslamasında ise sistem, terminal kullanıldığında yüzde 27,4’lük bir puan elde etti. Bu da önceki başarılardan dört kat daha iyi görünüyor.

Ortalama bir görev 10-15 dakika sürüyor. Fakat karmaşık araştırma projeleri 25 dakikaya kadar sürebiliyor. Randevu planlamak gibi kişisel görevler için ise yaklaşık 5 dakika yeterli olacak.

ChatGPT Agent nasıl kullanılır?

OpenAI tarafından duyurulan yeni özellik şu anda Pro, Plus ve Team plan abonelerine sunuluyor. Bu işlevi etkinleştirmek için ChatGPT araçları açılır menüsünden “aracı modunu” seçmeniz yeterli olacak.

20-35 kişilik geliştirici ekibi ürünü geliştirmeye devam ediyor. Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için ChatGPT belleğiyle entegrasyon da planlanıyor. Fakat bu özellik güvenlik nedeniyle ilk sürümde yer almayacak.