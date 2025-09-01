Google Chrome için arayüz güncellemesi geliyor: İşte tasarımdaki tüm değişiklikler

Google Chrome, Material 3 Expressive tasarım dilini yansıtan yeni bir arayüz güncellemesi alıyor.

Güncelleme Chrome'un görünümünü modernize ederek adres çubuğu ve menü gibi alanlara yeni dokunuşlar getiriyor.

Arayüz değişiklikleri, Pixel 10 ve Android 16 QPR2 Beta 1 kullanan cihazlarda görüldü.

Teknoloji devi Google’ın Opera ve Firefox’a rakip web tarayıcısı Chrome, yıllardır süregelen arayüz tutarlılığını bozmadan, diğer Google uygulamalarıyla uyumlu olacak şekilde Material 3 Expressive tasarım dokunuşları alıyor.

9to5Google’ın haberine göre, Material 3 Expressive tasarım dilini bir süredir kendi uygulamalarında yaygınlaştırmayı sürdüren Google son olarak Chrome’e el atmış durumda. Google Chrome’un Android akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen mobil tarayıcısına gelecek yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcı deneyimi daha modern bir hale gelecek.

Google Chrome’a yeni tasarımla gelecek değişiklikler

Omnibox (Adres Çubuğu): Tarayıcının ana arayüzü olan adres çubuğu, yükleme göstergesi dışında aynı kalıyor. Ancak yükleme göstergesi artık yuvarlak köşeli, bölünmüş bir ilerleme göstergesi bileşenine sahip.

Üç nokta menüsü: En büyük değişikliklerden biri, sağ üstteki üç noktalı menüde göze çarpıyor. “Geri git”, “Yer imlerine ekle”, “İndir”, “Site bilgisi” ve “Yenile” gibi butonlar, dairesel kapların içine yerleştirildi. Bu, seçeneklerin sürekli artan listesi içinde bu eylemlerin daha fazla öne çıkmasını sağlıyor.

En büyük değişikliklerden biri, sağ üstteki üç noktalı menüde göze çarpıyor. “Geri git”, “Yer imlerine ekle”, “İndir”, “Site bilgisi” ve “Yenile” gibi butonlar, dairesel kapların içine yerleştirildi. Bu, seçeneklerin sürekli artan listesi içinde bu eylemlerin daha fazla öne çıkmasını sağlıyor. Sekme ızgarası sayfası: Yeni sekme “+” butonu, yuvarlak bir karenin içine yerleştirildi. Sekme, gizli sekme ve gruplar arasındaki geçişi sağlayan anahtar da bir kutu içinde bulunuyor. Seçili olmayan bir sekme grubunun teması, seçtiğiniz renge göre belirleniyor.

Yıllar içinde Google Chrome, şirketin çeşitli tasarım güncellemelerine uyum sağlamak için görsel olarak yenilendi. Ancak Material 3 Expressive dokunuşları tarayıcının arayüzünü önemli ölçüde değiştirmiyor. Aksine tasarım dili, Chrome’un yerleşik arayüzüne uyacak şekilde yeniden düzenlendi.

Çeşitli bileşenlerin kapsayıcılara yerleştirilmesi, buton boyutlarında herhangi bir artışa neden olmadı, ancak küçük yeni sekme butonu daha değişik görünüyor. Ayarlar dahil olmak üzere liste görünümlerinde ise herhangi bir değişiklik yok.

Material 3 Expressive tasarım dokunuşları, Pixel 10 ve Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesiyle çalışan cihazlarda Chrome 139 sürümünde görüldü. Ancak arayüz yeniliğinin henüz tüm kullanıcılara sunulmadığını belirtmek gerekiyor.

Google Chrome nasıl güncellenir?

Genellikle Chrome arka planda otomatik olarak güncellemeleri indiriyor ve kuruyor. Ancak bazen manuel olarak da güncelleme kontrolü yapmanız gerekebiliyor. Google Chrome’u nasıl güncelleyeceğinize dair basit bir rehber şu şekilde oluyor:

Uygulamalar listenizden veya ana ekranınızdan Google Play Store simgesine dokunun.

Ekranın sol üst köşesindeki üç yatay çizgiye dokunarak menüyü açın.

Açılan menüden “Uygulamalar ve oyunlarım” seçeneğini bulun ve dokunun.

Bu sayfada, cihazınızda bekleyen tüm güncellemeleri görebilirsiniz. Listeyi aşağı kaydırarak Google Chrome’u bulun.

Eğer Chrome için bir güncelleme varsa yanında “Güncelle” butonu görünecektir. Buna dokunarak güncelleme işlemini başlatın.

Güncelleme otomatik olarak indirilecek ve yüklenecektir.