DeepL Agent: İşletmelere odaklanan yeni yapay zeka ajanı duyuruldu

Almanya merkezli DeepL işletmelere yönelik yapay zeka destekli genel ajan sunacağını duyurdu.

Ajanlar, klasik sohbet botlarından farklı olarak kullanıcı komutlarına göre arka planda görevleri yerine getirebiliyor.

DeepL Agent, Anthropic ve OpenAI gibi büyük firmaların ürünleriyle rekabet edecek.

Almanya merkezli girişim DeepL yapay zeka destekli çeviri hizmetinin ötesine geçerek işletmelere odaklanan genel yapay zeka ajanlarına yöneldiğini duyurdu. “Ajan” (Agent) terimi, kullanıcı tarafından verilen komutlara cevap olarak arka planda görevleri yerine getirebilen, klasik sohbet botlarından çok daha yetenekli YZ araçlarını ifade ediyor.

DeepL Agent geliyor

Şirkete göre DeepL Agent, “çok çeşitli fonksiyonlarda tekrarlayan, zaman alıcı görevleri” tamamlamak üzere tasarlanmış durumda. Doğal dilde yazılan mesajlara cevap verebilen DeepL Agent’ın, insan kaynaklarından pazarlamaya kadar çeşitli ekiplerde kullanılabileceğinin altı çizildi.

“Ajan”lar, son haftalarda yapay zeka sektörünün en popüler terimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce OpenAI ChatGPT Agent uygulamasını kullanıma sunmuştu. Microsoft da Edge tarayıcısı için yapay zeka destekli Copilot Modu’nu piyasaya sürmüştü. DeepL Agent ile birlikte Köln merkezli startup; Anthropic, OpenAI ve Microsoft gibi büyük firmalar tarafından sunulan yapay zeka uygulamaları ile doğrudan rekabet edecek.

“Yapay zeka uygulamaları, sıkıcı görevleri yapmaya yardımcı olabilir”

DeepL CEO’su Jarek Kutylowski, CNBC’ye yaptığı açıklamada, şirketinin ajanının, çeviri ürününün doğal bir uzantısı olduğunu söyledi. Kutylowski sözlerine şöyle devam etti:

“Ofisinizde farklı sistemler arasında geçiş yapmanız ve bir sistemden bazı verileri alıp başka bir sisteme aktarmanız gereken tüm o sıkıcı görevleri, yapay zeka ve özellikle DeepL Agent çok daha iyi bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir.”

DeepL’in çeviri ürünü, şirketin kendi geliştirdiği büyük dil modellerine (LLM’ler) dayanıyor. Kutylowski, DeepL Agent’ın da kendi modellerine ve “diğer sağlayıcılardan harici olarak temin edilen” modellere dayandığı bilgisini paylaştı.

Piyasada yapay zeka ajanları tanıtan çok sayıda şirket olsa da pazar hâlâ çok erken bir aşamada bulunuyor. Buna rağmen yapay zeka şirketlerine olan yatırım ilgisi hâlâ yüksek. Amazon destekli Anthropic, Salı günü firmanın 183 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştığı bir finansman turunu duyurdu.

DeepL Agent şu anda beta aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte ajanın fiyatlandırmasına dair detaylar ise henüz açıklanmadı. Ayrıca CNBC’nin, DeepL’in halka arzı düşünüp düşünmediği sorusuna Jarek Kutylowski, “Şu an düşündüğümüz kısa vadeli bir plan değil” diye cevap verdi.