Nostalji geri döndü: Bir kullanıcı Windows XP’yi tarayıcıya taşıdı

Bir Reddit kullanıcısı, Windows XP işletim sistemini internet tarayıcısının içine yerleştirdi.

Dönemine damga vuran işletim sistemi, "Win32.run" adlı proje ile modern cihazlara taşınıyor.

Bu proje her ne kadar gerçekçi bir emülasyom olmasa da Windows XP'nin ikonik unsurlarını barındıran nostaljik bir simülasyon olarak tanımlanıyor.

Bir dönem bilgisayar masasına oturmak, yalnızca internette sörf yapmak anlamına gelmiyordu. Bu adeta yepyeni bir dünyaya açılmak gibiydi.. Mavi tonlardaki nostaljik masaüstü, Başlat menüsünün kendine has tasarımı ve her açılışta karşımıza çıkan o unutulmaz duvar kağıdı manzarası hala pek çok kullanıcının zihninin en güzel yerlerinde saklanıyor.

Bugün ise nostalji yeniden hayatımıza dönüyor. Üstüne üstlük zahmetli kurulum süreçlerinden uzak bir şekilde, yalnızca tarayıcı üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkün. Reddit’te ortaya çıkan bir internet kullanıcısı, XP’yi doğrudan tarayıcıya getirerek sıra dışı bir proje sunuyor.

Siz de Windows XP’yi tarayıcınıza getirebilirsiniz

Reddit’in r/windows forumunda u/ducbao414 adlı bir kullanıcı, Svelte ve TailwindCSS gibi web teknolojilerini kullanarak Windows XP’nin görünümünü ve işlevselliğini başarıyla yeniden yarattığı hobi projesi Win32.run ile karşımıza çıktı.

Bu ilginç proje, işletim sisteminin gerçek bir emülasyonu olmasa da görsel olarak sadık bir deney olarak tanımlanıyor. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı derecede ikna edici görünüyor. Genel anlamda kullanıcılar, finalde karşılaştıkları sonuçtan tatmin olmuş gibi duruyor.

Başlat menüsünü açabilir, klasik pencerelere tıklayabilir, Paint veya Mayın Tarlası oyunlarını çalıştırabilir ve hatta Internet Explorer’da “gecikmeyi” hissedebilirsiniz. Tüm öğeler etkileşimli değil, ama asıl mesele bu da değil… Yayınlanan deneysel proje, özenle ve bir tutam nostaljiyle hazırlanmış, “XP’ye bir aşk mektubu” niteliği taşıyor.

Proje şu anda ne yazık ki SvelteKit framework’ündeki sorunlar nedeniyle terk edildi. Fakat yine de Win32.run internet sitesi üzerinden hala erişilebilir durumda. Aynı zamanda projenin kaynak kodu da GitHub platformunda bulunabilir.

Windows XP neden efsaneydi?

İlk kez 2021 yılında hayatımıza giren Windows XP işletim sistemi, selefi Windows ME’ye göre çok dah hızlı ve kararlı bir yapıya sahipti. Windows 2000’in NT tabanını kullanarak hem ev kullanıcıları hem de profesyonellere ulaştı.

Kullanıcı dostu bir arayüze ev sahipliği yapan Windows XP işletim sistemi “Luna” teması, unutulmaz duvar kağıdı manzarası ve yeşil Başlat düğmesiyle hafızalarda yer edindi. Son derece sade ve şık bir tasarım sunan yazılım, özellikle de internetin evlerimize hızlıca girdiği yıllarda büyük bir şöhret yakaladı.

Pek çok kullanıcı için günümüzde Windows XP bambaşka bir öneme sahip. Tam 13 yıl boyunca resmi destek almaya devam eden yazılım, artık bir kültür ikonu olarak anılıyor.