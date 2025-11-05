OpenAI’dan açıklama: ChatGPT tıbbi ve hukuki bilgi vermeyi kesmedi

Reklam

Son günlerde OpenAI'ın son kullanım politikası güncellemesiyle ChatGPT'nin artık tıbbi, hukuki veya finansal tavsiye vermesinin yasaklandığına dair bir söylenti hızlı bir şekilde internette yayıldı.

OpenAI sağlık yapay zekası başkanı Karan Singhal bu iddiaları yalanladı ve model davranışının değişmediğini ifade etti.

Şirket, ChatGPT'nin hiçbir zaman profesyonel danışmanların yerine geçmediğini, ama hukuki ve tıbbi konuları anlamak için değerli bir kaynak olmaya devam ettiğini aktardı.

OpenAI yakın zaman önce kullanıcıları paniğe sevk eden bir söylenti dalgasıyla karşımıza çıktı. Sosyal medyada yayılan iddialar, yapay zeka devinin kullanım politikalarını güncellediği ve ChatGPT’nin artık hukuki ya da tıbbi konularda tavsiye vermeyeceğine işaret etmişti.

Bu dedikodular, sohbet robotunu günlük yaşamda bilgi almak isteyen kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına sürükledi. Fakat konuya ilişkin yetkili isimlerden gelen resmi açıklamalar, sosyal medyadaki bilgilerin aksine, durumun pek de öyle olmadığını bizlere gösterdi. OpenAI, temel işleyiş bakımından bir değişiklik olmadığını ifade etti.

ChatGPT ile ilgili söylentiler asılsız çıktı

OpenAI’nin sağlık yapay zekası başkanı Karan Singhal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları reddetti. Tecrübeli yönetici, “SON DAKİKA: ChatGPT artık sağlık veya hukuki tavsiye vermeyecek” diyen kaldırılmış bir paylaşımı alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“Doğru değil. Spekülasyonlara rağmen, bu şartlarımızda yeni bir değişiklik değil. Model davranış biçimi değişmeden kalıyor. ChatGPT hiçbir zaman profesyonel tavsiyenin yerini tutmadı, ancak insanların yasal ve sağlık bilgilerini anlamalarına yardımcı olmak için harika bir kaynak olmaya devam edecek.”

Singhal, hukuki ve tıbbi tavsiyelerle ilgili politikaların yeni bir değişiklik olmadığını söyledi. ChatGPT’nin 29 Ekim tarihinde yeni politika güncellemesinde “lisanslı bir profesyonelin uygun katılımı olmadan, yasal veya tıbbi tavsiye gibi lisans gerektiren kişiye özel tavsiyeler sunmak” üzere hizmet veremeyeceğinin altı çizildi.

The Verge’ün haberine göre ChatGPT’nin daha önceki kullanım politikasında, “başkalarının güvenliğini, refahını veya haklarını önemli ölçüde etkileyebilecek faaliyetlerde bulunmaması” yer alıyordu.

Bu faaliyetler arasında “nitelikli bir profesyonel tarafından incelenmeden ve yapay zeka yardımının kullanımı ve olası sınırlamaları açıklanmadan kişiye özel hukuki, tıbbi/sağlık veya finansal tavsiyelerde bulunmak” da yer alıyor.