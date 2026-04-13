One UI 8.5 Beta sürümü eski Samsung telefonlara da geliyor

Samsung, One UI 8.5 Beta programını genişletiyor.

Test programına son eklenen cihazlar arasında Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy S23 FE yer alıyor.

Güncellemenin kararlı sürümünün bu cihazlara Nisan ayı sonlarında gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 8.5 Beta programını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Haftalardır sırasını bekleyen birçok cihaz için beklenen zaman geldi. Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy S23 FE‘nin artık yeni yazılımın test aşamasına erişebileceği resmi olarak doğrulandı.

Samsung, One UI 8.5 Beta sürümünü geçen ay Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S11 serisi için yayınlamıştı. Şimdi ise şirket, bu son adımıyla birlikte önceki nesillerde yer alan cihazları terk etmeyi düşünmediğini gözler önüne seriyor.

One UI 8.5 Beta programı genişliyor

Samsung şu anda One UI 8.5 Beta sürümünü Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hindistan ve Güney Kore’de kullanıma sunuyor. Fakat modele bağlı olarak belirli kısıtlamalar mevcut.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 şu anda yalnızca ABD ve Kore’de, Galaxy A36 ise şu anda sadece Hindistan’da güncellemeye ulaşıyor. Uyumlu bir cihazınız varsa ve katılmak istiyorsanız, programa katılmanın resmi yolu olan Samsung Members uygulaması üzerinden doğrudan kayıt olabilirsiniz.

Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8.5’in kararlı sürümü geçen ay Galaxy S26 serisinin lansmanıyla birlikte geldi. Fakat güncelleme eski cihazlar için yazılım hala test aşamasında.

Geçen yılki amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi, Aralık 2025’te Beta programına katılan ilk seri oldu. Cihazlar şu anda bu aşamada dokuzuncu güncellemesini alıyor. Toplulukta dolaşan söylentilere göre şirket, seri için kararlı sürümü 30 Nisan’da yayınlanması bekleniyor.

One UI 8.5 güncellemesi neler sunuyor?

Samsung, Apple kullanıcıları arasında büyük yankı uyandıracak yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 serilerinde artık AirDrop ile Quick Share uyumluluğu mevcut.

Bu özelliği kullanmak için Galaxy cihazınızdaki Quick Share ayarlarında “Apple cihazlarıyla paylaş” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak. iPhone ya da Mac tarafında ise bağlantının doğru çalışması için alıcı cihazda AirDrop’un “10 dakika boyunca herkese” modunda etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

One UI 8.5’teki en ilgi çekici diğer yeni özellikler arasında Audio Broadcast ve Storage Share yer alıyor. Audio Broadcast özelliği telefonunuzu yerel bir PA sistemine dönüştürüyor. Bu özellik, küçük toplantılar ya da ek ekipmana ihtiyaç duymadan sesinizi yükseltmeniz gereken durumlar için kullanışlı görünüyor.

Storage Share özelliği ise diğer Galaxy cihazlarında depolanan dosyalara uzaktan erişmenizi sağlayarak, mobil cihazınızı üçüncü taraf bulut hizmetlerine bağımlı kalmadan tüm Samsung ekosisteminize açılan bir kapıya dönüştürüyor.