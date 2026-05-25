OPPO Find N6 nihayet Türkiye’de: İşte cep yakan fiyatı ve özellikleri

OPPO, amiral gemisi katlanabilir telefonu OPPO Find N6'yı Türkiye'de satışa çıkardı.

Cihaz, 179.999 TL'lik fiyat etiketiyle şu anda ülkemizde satışa çıkan en pahalı akıllı telefonlardan biri olarak listeleniyor.

Model, açıldığında yalnızca 4,2 mm'ye düşen ultra ince gövde yapısı ve 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı titanyum esnek menteşe sistemiyle öne çıkıyor.

OPPO’nun şimdiye kadarki en güçlü katlanabilir telefonu Find N6 modeli nihayet Türkiye pazarında resmi olarak satışa çıktı. İddialı özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken cihaz, performans canavarı özellikleri ve kırışıksız ekranıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

OPPO’nun amiral gemisi katlanabilir telefonu ilk olarak Çin’de satışa çıkmış, daha sonra global pazara iniş yapmıştı. Birkaç aylık bekleyişin ardından ülkemizde de raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, sınıfının en gelişmiş seçeneklerinden biri olarak lanse ediliyor.

OPPO Find N6’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Üst düzey katlanabilir telefon modeli 26 Mayıs tarihinden itibaren resmi olarak Türkiye’de raflara ulaşacak. Amiral gemisi model, 179.999 TL‘lik dudak uçuklatan fiyat etiketiyle tüketicilere hitap edecek.

OPPO Find N6’nın renk seçenekleri arasında ise iki ilgi çekici opsiyon bulunuyor. Bu seçenekler Güneş Turuncusu ve Kozmik Titanyum olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO Find N6 teknik özellikleri

Birinci ekran: 120 Hz yenileme hızına ve 2616 x 1140 piksel çözünürlüğe sahip 6,62 inç LTPO OLED ekran, 0 bit çözünürlük ve 3.500 nit’e kadar parlaklık

İkinci ekran: 120 Hz yenileme hızına ve 2480 x 2248 piksel çözünürlüğe sahip 8,12 inç LTPO OLED ekran, 10 bit çözünürlük ve 2.500 nit’e kadar parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: Çift 20 MP f/2.4 ön kamera

Arka kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 200 MP ISOCELL HP5 ana sensör, ISOCELL JN5 50 MP f/2.7 telefoto sensör ve 3x zoom, ISOCELL JN5 50 MP f/2.0 ultra geniş açılı sensör ve g erçek renk sensörü

Batarya kapasitesi: 6.000 mAh pil, USB-C üzerinden 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği

Dayanıklılık: IP59 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü