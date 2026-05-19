Xiaomi 17 Max özellikleri Geekbench testinde ortaya çıktı

Reklam

Xiaomi 17 Max, resmi lansmanına sayılı günler kala Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

Cihaz tek çekirdekte 3.750, çoklu çekirdekte ise 11.674 puan elde etti.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli telefon, 16 GB RAM ile donatılacak.

8.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak modelde 200 MP ana kamera bulunacak.

Amiral gemisi Xiaomi 17 Max cihazının teknik özellikleri Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Performans canavarı donanıma ev sahipliği yapacak olan yeni akıllı telefon modeli, iddialı yapısıyla yılın en dikkat çeken Android modelleri arasında rekabet etmeye aday görünüyor.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda Xiaomi 17 Max’in 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı sızdırılmıştı. Geekbench testlerinde ise bu rakamlar nihayet doğrulandı. Cihazın etkileyici donanımıyla dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar…

Reklam

Xiaomi 17 Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak

Xiaomi 17 Max, bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenen resmi lansmanından kısa bir süre önce Geekbench veritabanında karşımıza çıktı. 2605EPN8EC model numaralı akıllı telefon, Qualcomm tarafından geliştirilen üst düzey Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ile çalışacak.

16 GB RAM’e sahip olacak akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışacak. Xiaomi 17 Max’in Geekbench sonuçları tek çekirdekte 3.750 puan, çok çekirdekte ise 11.674 puan olarak kayıtlara geçti.

Geekbench verilerinin yanı sıra cihazın Çin’deki ön sipariş sayfasında 6,9 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtildi. Ayrıca telefonun 100W kablolu şarj desteğine sahip 8.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacağı iddia ediliyor.

TheTechOutlook’a göre güçlü bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat edecek Xiaomi 17 Max, tamamı Leica tarafından üretilen 200 MP’lik bir ana kamera, 50 MP’lik ultra geniş, 50 MP telefoto lens ve 50 MP selfie kamerasıyla karşımıza çıkacak.

Şimdilik ne yazık ki Xiaomi 17 Max’in fiyatı belirsizliğini koruyor. Resmi fiyat etiketlerinin lansman etkinliğiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Xiaomi 17 Max muhtemel özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili UFS 4.1 depolama alanı

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi ve Bluetooth

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Batarya kapasitesi: 100W ve 50W kablosuz şarj özellikli 8000 mAh pil.

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü