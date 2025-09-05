Samsung Galaxy Tab S11 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatları

Samsung Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra resmen duyuruldu.

Serinin temel modeli 30 bin 999 TL'den Türkiye'de satışa çıktı.

Galaxy Tab S11 Ultra ise 54 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Samsung bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni ürünleri ile karşımıza çıktı. Uzun süredir beklenen fiyat-performans canavarı telefonu Galaxy S25 FE‘nin yanı sıra şirket ayrıca premium tablet ailesi Galaxy Tab S11 modellerini de duyurdu.

Seride iki farklı tablete yer veriliyor. Temel modelin dışında “Ultra” seçeneği de tüketicilerle buluşuyor. Şirketin yeni üst düzey tablet cihazları güncellenmiş bir MediaTek çipiyle donatılıyor. Daha ince gövdelere sahip olan ürünler, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkıyor.

Samsung’un üst düzey tabletleri neler sunuyor?

Serinin en güçlü seçeneği olan Galaxy S11 Ultra, iPad Pro M4 ile aynı 5,1 mm kalınlığa sahip. Galaxy S25 Ultra’daki aksesuar gibi artık Bluetooth özelliği olmayan bir S Pen yer alıyor. MediaTek Dimensity 9400 Plus yonga setine sahip tablet, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

2960 x 1848 piksel çözünürlüğe, 16:10 en boy oranına, 120 Hz yenileme hızına, parlama önleyici kaplamaya ve HDR10+ içerik desteğine sahip 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 1.600 nit parlaklık sunuluyor.

Cihaz daha ince olmasına rağmen Samsung önemli bir pil yükseltmesi yapmayı başarmış görünüyor. Mühendisler pil kapasitesini 11.200 mAh’den 11.600 mAh’ye çıkarıyor. 23 saate kadar video oynatma süresi vaat ediliyor. Öte yandan standart olarak 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Ailenin ikinci üyesi Samsung Galaxy Tab S11, kompakt boyuta geri dönerek ürün serisini yeniden tasarlıyor. Tab S10 Plus’tan ziyade aslında Galaxy Tab S9’un halefi gibi çalışan bir cihaz karşımıza çıkıyor.

MediaTek Dimensity 9400 Plus yonga setine sahip olan temel model, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı ve 12 GB RAM kapasitesi sunuyor. 8.400 mAh pil kapasitesine sahip olan tablet, 18 saate kadar video oynatma süresi vaat ediyor. Cihazda 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Samsung Galaxy Tab S11 özellikleri

Boyutlar: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm

Ağırlık: 469 g (Wi-Fi) veya 471 g (Wi-Fi + 5G)

Ekran: 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1.600 nite kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400 Plus

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı / 2 TB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera (ultra geniş, 120°)

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens

Bağlantı: 5G (isteğe bağlı), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 8.400 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra özellikleri

Boyutlar: 326,3 x 208,5 x 5,1 mm

Ağırlık: 692 g (Wi-Fi) veya 695 g (Wi-Fi + 5G)

Ekran: 2960 x 1848 piksel çözünürlüğe sahip 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, y ansıma önleyici kaplama, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1.600 nite kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400 Plus

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı / 2 TB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera (ultra geniş, 120°)

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

Bağlantı: 5G (isteğe bağlı), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 11.600 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy Tab S11 serisi fiyatları

Samsung’un yeni performans canavarı tabletleri Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy Tab S11 serisinin fiyatları şu şekilde listeleniyor: