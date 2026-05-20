    PlayStation Plus Türkiye fiyatları yükseldi: En ucuz paket 400 TL oldu

    PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları zamlandı. Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin fiyatları ciddi oranda yükseldi.
    • PlayStation Plus Türkiye, tüm abonelik planlarına zam uyguladı.
    • Yapılan son fiyat düzenlemesiyle birlikte Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık fiyatları yükseldi.
    • En ucuz paket 400 TL olurken, en yüksek abonelik katmanı olan Deluxe seçeneğinin yıllık ücreti 5.560 TL seviyesine ulaştı.
    • Türkiye ve Hindistan'da mevcut aboneler için de zam yapılacağı belirtildi.

    PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları zamlandı. Sony global olarak duyurduğu zam kararını ülkemizde de uygulamaya başladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatlandırma politikası ne yazık ki tüm üyelik planlarını doğrudan etkiliyor.

    Sony’ye göre zam kararının arkasında, son dönemlerde global çapta artan enflasyon ve değişken piyasa koşulları etki gösteriyor. Şirket, oyun ekosistemindeki maliyet dengelerini korumak için bu fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

    PS Plus Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

    PlayStation Türkiye ekibinden gelen resmi açıklama ile birlikte yeni PS Plus fiyatları karşımıza çıktı. Giriş seviyesi Essential paketinde bir aylık üyelik 270 TL’den 400 TL’ye çıktı. 3 aylık abonelik 710 TL’den 1.020 TL’ye, 1 yıllık abonelik ise 2.160 TL’den 2.890 TL’ye yükseldi.

    PlayStation Plus Türkiye kullanıcıları için Extra paketi aylık 405 TL’den 600 TL’ye yükseldi. Yıllık abonelikler 3.645 TL’den 4.810 TL’ye çıktı. Son olarak Deluxe paketinde aylık 474 TL yerine 710 TL, yıllık 4.266 TL yerine 5.560 TL’lik fiyat etiketleri duyuruldu.

    Zam kararı sonrası PlayStation Plus Türkiye güncel abonelik fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    Abonelik planı Eski fiyat Yeni fiyat
    PS Plus Essential (1 Aylık) 270 TL 400 TL
    PS Plus Essential (3 Aylık) 710 TL 1.020 TL
    PS Plus Essential (12 Aylık) 2.160 TL 2.890 TL
    PS Plus Extra (1 Aylık) 405 TL 600 TL
    PS Plus Extra (3 Aylık) 1.148 TL 1.660 TL
    PS Plus Extra (12 Aylık) 3.645 TL 4.810 TL
    PS Plus Deluxe (1 Aylık) 474 TL 710 TL
    PS Plus Deluxe (3 Aylık) 1.354 TL 1.960 TL
    PS Plus Deluxe (12 Aylık) 4.266 TL 5.560 TL
    Mevcut kullanıcılar da zamdan etkilenecek mi?

    Sony, global çapta uygulanan PS Plus fiyat artışı kararında ülkemizdeki kullanıcıları üzen bir ayrımda bulundu.

    Yeni fiyat politikası dünya genelinde yalnızca yeni aboneler için geçerliyken; ne yazık ki Türkiye ve Hindistan pazarlarında mevcut aboneler de bu zam dalgasından etkilenecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

