Türkiye ihtimalli Motorola Edge 70 Pro Plus’ın çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı

Motorola'nın uzun süredir merakla beklenen Edge 70 Pro Plus için geri sayım başladı.

Performans canavarı telefon, 4 Haziran Perşembe günü piyasaya sürülecek.

Merakla beklenen cihazda 144 Hz ekran, MediaTek Dimensity 8500 Extreme çipi ve üçlü 50 MP kamera sistemi yer alacak.

Türkiye pazarında da satışa çıkacağı tahmin edilen Motorola Edge 70 Pro Plus modelinin çıkış tarihi ve bazı kilit teknik özellikleri açıklandı. Halihazırda ülkemizde satılan Edge 70 Pro modelinin daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse edilecek bu cihaz, şık tasarımı ve güçlü yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeye aday görünüyor.

Merakla beklenen cihaz, amiral gemisi performansını nispeten daha bütçe dostu bir fiyatla birleştirecek. Gizmochina’ya göre geniş pil ömrü ve iddialı ekran özelliklerine sahip olacak model, üç adet 50 MP’lik kamerasıyla mobil fotoğrafçıları da tatmin edecek bir deneyim sağlayacak.

Motorola Edge 70 Pro Plus ne zaman piyasaya çıkacak?

Motorola Hindistan’ın yaptığı açıklamaya göre Edge 70 Pro Plus cihazı 4 Haziran Perşembe günü piyasaya sürülecek. Şimdilik lansman etkinliği ile ilgili pek fazla bilgi açıklanmasa da şirketin canlı yayında bu duyuru gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Motorola’nın resmi internet sitesinde Edge 70 Pro Plus modelinin renk seçenekleri doğrulandı. Cihazın kırmızı, yeşil ve ahşap olmak üzere üç renk opsiyonuyla satışa sunulacağı açıklandı.

Motorola Edge 70 Pro Plus’ın muhtemel özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 5.200 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Extreme

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama (UFS 4.1)

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera (f/1.9)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8), 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (122º, makro) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3,5x zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, MIL-STD-810H ve IP68 / IP69 sertifikaları

Batarya kapasitesi: 90W kablolu TurboPower şarj ve 15W kablosuz şarj özelliklerine sahip 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Son olarak Motorola Edge 70 Pro Plus modelinin, cihazın telefoto kamerasının bulunmadığı pazarlar için yeniden adlandırılmış bir tür global Edge 70 Pro olarak raflarda boy göstereceğini hatırlatmakta fayda var.