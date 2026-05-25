OPPO Reno 16 serisi oyun performansında standartları aşacak

OPPO Reno 16 serisi, grafik yoğunluğu yüksek mobil oyunları yerel olarak 1.5K çözünürlükte akıcı şekilde çalıştırabilecek.

Performans canavarı telefonda MediaTek Dimensity 9500s çipi yer alacak.

Serinin "Pro" modeli, 200 MP ana kamerasında gimbal tipi stabilizasyon desteği sunacak.

OPPO Reno 16 serisi üst düzey bir oyun performansı sunacak. İddialı donanımıyla kendi segmentinde standartları yeniden belirlemeye hazırlanan model, Çin pazarındaki resmi lansmanına oldukça kısa bir süre kala sürpriz şekilde ortaya çıktı.

OPPO’dan gelen son bilgiler, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinin hem içerik üreticileri hem de mobil oyunculara hitap edeceğine işaret ediyor. Zengin özellikleriyle adından söz ettirecek model için artık geri sayım resmen başladı.

OPPO Reno 16 ailesinin özellikleri belli oldu

Reno 16 serisinin onaylanan özellikleri arasında özel oyun filtreleri, tek dokunuşla kayıt, doğrudan oyundan canlı yayın ve 2K çözünürlükte ekran görüntüleri yer alıyor.

TheTechOutlook’un haberine göre mobil oyuncular için en büyük çekicilik, akıcılıktan ödün vermeden görüntü keskinliğini gerçek zamanlı olarak artırmayı vaat eden süper 1.5K çözünürlükte oyun desteği olacak.

Serinin “Pro” modelinde, ana kamera 200 MP çözünürlüğe sahip gimbal tipi stabilizasyon özelliğine sahip olacak. Bu sayede fiziksel bir desteğe ihtiyaç duymadan net fotoğraflar, videolar ve canlı yayınlar elde edilebilecek.

Doğal Ton Motoru, canlı yayınlarda daha doğru renkler ve doğal bir görünüm için görüntüyü optimize etmenizi sağlayacak. Canlı yayın fonksiyonunun bir diğer avantajı ise Blu-ray kalitesinde 6 saate kadar kesintisiz canlı yayın desteği olacak.

OPPO Reno 16 serisi akıllı telefon ailesi MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500s çipinden güç alacak. Aynı zamanda Tidal Engine ve OPPO’nun kendi geliştirdiği Shanhai Communication bağlantı sistemi ile birlikte cihaz öne çıkacak.

Şimdilik ne yazık ki Reno 16 ailesinin resmi fiyatları bilinmiyor. Şirketin çok yakında yeni akıllı telefon serisini Çin pazarında piyasaya tanıtması bekleniyor.

