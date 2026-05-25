Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Mobil

    iPhone 18 Pro serisinde ekranlar büyüyor: Radikal değişiklik yolda

    Apple, gelecek nesil amiral gemisi serisi iPhone 18 Pro ve Pro Max'te ekran boyutlarını büyütmeyi planlıyor.
    iPhone 18 Pro
    Reklam
    • Apple, yeni amiral gemisi telefonlarında daha büyük ekran ölçüleriyle karşımıza çıkacak.
    • Sızıntılar, iPhone 18 Pro modelinin 6,3 inçten 6,4 inç seviyesine çıkacağına işaret ediyor.
    • Serinin tepe modeli iPhone 18 Pro Max'in ise 6,9 inçten 7 inç boyutuna ulaşacağı öne sürülüyor.

    iPhone 18 Pro serisi akıllı telefon modelleri beklenmedik bir ekran değişikliği ile karşımıza çıkabilir. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu cihazların ekranlarına ait olduğu öne sürülen koruyucu filmleri ortaya çıkardı.

    Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlar, Apple’ın iPhone 18 Pro serisinde daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı sunacağına işaret ediyordu. Fakat yeni sızıntılarla birlikte değişikliğin yalnızca bununla sınırlı olmayacağı anlaşılıyor. Şirket, kullanıcıları şaşırtacak daha büyük bir hamle uygulamayı düşünüyor.

    Reklam

    iPhone 18 Pro ailesinin yeni ekran ölçüleri sızdırıldı

    Apple’ın tedarik zincirinde çalışan kaynaklar tarafından paylaşılan fotoğraflarda, yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in biraz daha büyük ekranlara ve daha uzun bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

    Söz konusu iddialar doğruysa, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla 6,4 inç ve 7 inç ekranlara sahip olacak. Bu da iPhone 17 Pro serisinin mevcut 6,3 ve 6,9 ​​inç boyutlarından daha büyük boyutlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor.

    iPhone 18 Pro ailesinin yeni ekran ölçüleri
    Kaynak: Majin Bu

    Panel boyutundaki fiziksel artışa ek olarak iPhone 18 Pro serisinin ön görünümünde de önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Dinamik Ada’nın boyutunda yaklaşık yüzde 25 ila yüzde 30 oranında bir azalma uygulanacağı tahmin ediliyor.

    Elbette ki bu durum, Face ID bileşenlerinin bir kısmının ekranın altına entegre edilmesinin bir sonucu olacak. Bu da Apple’ı nihai hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Şirketin iPhone 20 modelini ekranında hiçbir delik olmadan, pürüzsüz bir tasarımla piyasaya sürmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

    Yakın zaman önce iPhone 20 konsept videosu ortaya çıkmıştı. Bir YouTuber, şimdiye dek cihazla alakalı ortaya çıkan sızıntılardan ilham alarak, yeni modelden neler beklenebileceğine dair tüm ipuçlarını bir araya getirmişti.

    Şimdilik Apple’dan bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Muhtemelen tüm bu iddiaların doğruluğu lansman gününe kadar belirsizliğini koruyacak.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.