iPhone 18 Pro serisinde ekranlar büyüyor: Radikal değişiklik yolda

Reklam

Apple, yeni amiral gemisi telefonlarında daha büyük ekran ölçüleriyle karşımıza çıkacak.

Sızıntılar, iPhone 18 Pro modelinin 6,3 inçten 6,4 inç seviyesine çıkacağına işaret ediyor.

Serinin tepe modeli iPhone 18 Pro Max'in ise 6,9 inçten 7 inç boyutuna ulaşacağı öne sürülüyor.

iPhone 18 Pro serisi akıllı telefon modelleri beklenmedik bir ekran değişikliği ile karşımıza çıkabilir. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu cihazların ekranlarına ait olduğu öne sürülen koruyucu filmleri ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlar, Apple’ın iPhone 18 Pro serisinde daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı sunacağına işaret ediyordu. Fakat yeni sızıntılarla birlikte değişikliğin yalnızca bununla sınırlı olmayacağı anlaşılıyor. Şirket, kullanıcıları şaşırtacak daha büyük bir hamle uygulamayı düşünüyor.

Reklam

iPhone 18 Pro ailesinin yeni ekran ölçüleri sızdırıldı

Apple’ın tedarik zincirinde çalışan kaynaklar tarafından paylaşılan fotoğraflarda, yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in biraz daha büyük ekranlara ve daha uzun bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Söz konusu iddialar doğruysa, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla 6,4 inç ve 7 inç ekranlara sahip olacak. Bu da iPhone 17 Pro serisinin mevcut 6,3 ve 6,9 ​​inç boyutlarından daha büyük boyutlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Panel boyutundaki fiziksel artışa ek olarak iPhone 18 Pro serisinin ön görünümünde de önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Dinamik Ada’nın boyutunda yaklaşık yüzde 25 ila yüzde 30 oranında bir azalma uygulanacağı tahmin ediliyor.

Elbette ki bu durum, Face ID bileşenlerinin bir kısmının ekranın altına entegre edilmesinin bir sonucu olacak. Bu da Apple’ı nihai hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Şirketin iPhone 20 modelini ekranında hiçbir delik olmadan, pürüzsüz bir tasarımla piyasaya sürmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Yakın zaman önce iPhone 20 konsept videosu ortaya çıkmıştı. Bir YouTuber, şimdiye dek cihazla alakalı ortaya çıkan sızıntılardan ilham alarak, yeni modelden neler beklenebileceğine dair tüm ipuçlarını bir araya getirmişti.

Şimdilik Apple’dan bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Muhtemelen tüm bu iddiaların doğruluğu lansman gününe kadar belirsizliğini koruyacak.