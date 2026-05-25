Samsung Galaxy S26 FE tasarımı kılıf üreticileri tarafından sızdırıldı

Reklam

Samsung'un fiyat-performans telefonu Galaxy S26 FE'nin tasarımı ilk kez ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler, cihazın yenilenmiş bir görünüme sahip olacağına işaret ediyor.

Modelin arkada bağımsız dikey lensler yerine gövdeden hafifçe taşan hap şeklindeki pürüzsüz "Ambient Island" kamera adası konseptini benimseyeceği anlaşılıyor.

Fiyat-performans odaklı Samsung Galaxy S26 FE modeli beklenenden çok erken sızdırıldı. Bir kılıf üreticisi, Güney Koreli şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi modelinin nihai tasarımını ortaya çıkardı. Cihazdan görsel anlamda neler beklenebileceğine dair ilk ipuçları belli oldu.

Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu geçtiğimiz günlerde resmi yazılım sunucularında tespit edilmişti. Bu kez bir aksesuar sızıntısıyla gündeme gelen model, böylelikle radikal tasarım değişimini net bir şekilde doğrulamış oldu.

Reklam

Galaxy S26 FE yepyeni bir görünüm sunacak

Galaxy S26 FE’nin tasarımındaki en önemli özellik, arka panelde “Ambient Island” konseptinin benimsenmesi olacak. Bu özellik, yeni nesil “Fan Edition” modelini Samsung’un mevcut amiral gemisi modellerinin görsel kimliğiyle uyumlu hale getiriyor.

Cihazın dikey olarak hizalanmış üç sensörü barındıran, hafifçe çıkıntılı ve hap şeklinde kamera modülüne sahip olacağı vurgulanıyor. Samsung Galaxy S26 FE tasarımı ile ilgili sızdırılan görüntüleri aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Ön tarafta ise değişen pek fazla unsur olmayacak. Fiyat-performans odaklı akıllı telefon, selfie lensini barındırmak için delikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca ekran çerçeveleri nispeten ince bir tasarımla gelecek.

Samsung Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri

Galaxy S26 FE’nin fiyat-performans dengesini sağlamak için en üst düzey modellere kıyasla bazı teknik farklılıklar içermesi bekleniyor.

Samsung yeni Exynos 2600 yerine “FE” modelinde Exynos 2500 işlemcisini kullanacak. Bunun yanı sıra cihazda 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunacak.

Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2500

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

Galaxy S26 FE ne zaman çıkacak?

Piyasada dolaşan bilgilere göre yeni modelin Samsung’un “Fan Edition” serisi için belirlediği takvime uygun olarak Galaxy S26 FE’nin Eylül ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Bilindiği üzere serinin önceki modelleri de geçtiğimiz yıllarda yine aynı dönemde yayınlanmıştı. Mevcut model Galaxy S25 FE cihazı 2025’in Eylül ayında duyurulmuştu.