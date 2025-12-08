Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı

- Samsung, One UI 8.5 Beta programını resmen başlattı.
- Yeni güncelleme için test süreci ilk olarak Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için başladı.
- Galaxy S25 Edge ve S25 FE şimdilik test sürecinden mahrum tutuldu.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün One UI 8.5 Beta programını Galaxy S25 modelleri için resmen yayınladı. İlk olarak markanın anavatanı olan Güney Kore pazarında başlayan bu yolculuk, kararlı sürümünden önce yazılımdaki hataları tespit etmeye ve kullanıcı geri bildirimlerinden beslenmeye yardımcı olacak.
Güvenilir kaynaklardan gelen raporlarda, One UI 8.5 Beta programının çıkış tarihi için bugüne işaret ediliyordu. Tahminler doğru çıktı ve güncellemenin test sürümü şu anda Galaxy S25, S25 Plus ve amiral gemisi S25 Ultra modelleri için kullanıcıların erişimine sunuldu.
Öte yandan seride yer alan iki akıllı telefon modeli ne yazık ki şu anda One UI 8.5 Beta programından yararlanamıyor. Söz konusu cihazlar ultra ince Galaxy S25 Edge ve fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE olarak karşımıza çıkıyor. Bu modellerin ilerleyen günlerde test sürecine dahil edilmesi bekleniyor.
One UI 8.5 Beta nasıl indirilir?
One UI 8.5 Beta programına katılmak isteyen kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olmaları ve indirme işleminin yayınlanmasını beklemeleri gerekiyor. Fakat şu anda yalnızca belirli bölgelerden test sürecine katılım sağlanabiliyor.
SamMobile’dan gelen bilgilere göre şu anda yazılım testleri sadece Güney Kore’de başladı. One UI 8.5 Beta’ya katılabilecek ilk ülkeler şunlar olacak:
- Almanya
- Hindistan
- Güney Kore
- Polonya
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri
Öte yandan Hindistan ve Polonya’nın da Beta sürümünü daha sonraki bir tarihte, muhtemelen 20 Aralık civarında alması bekleniyor. Test sürecinin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.
One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar hangileri olacak?
Samsung’un yeni güncellemesi 90’dan fazla cihazda desteklenecek. One UI 8.5 alacak telefonlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 LTE
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 LTE
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A06 LTE
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A17 LTE
- Galaxy A17 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lit 2024
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro