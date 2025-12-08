Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 Beta resmen yayınlandı

Reklam

Samsung, One UI 8.5 Beta programını resmen başlattı.

Yeni güncelleme için test süreci ilk olarak Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için başladı.

Galaxy S25 Edge ve S25 FE şimdilik test sürecinden mahrum tutuldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün One UI 8.5 Beta programını Galaxy S25 modelleri için resmen yayınladı. İlk olarak markanın anavatanı olan Güney Kore pazarında başlayan bu yolculuk, kararlı sürümünden önce yazılımdaki hataları tespit etmeye ve kullanıcı geri bildirimlerinden beslenmeye yardımcı olacak.

Güvenilir kaynaklardan gelen raporlarda, One UI 8.5 Beta programının çıkış tarihi için bugüne işaret ediliyordu. Tahminler doğru çıktı ve güncellemenin test sürümü şu anda Galaxy S25, S25 Plus ve amiral gemisi S25 Ultra modelleri için kullanıcıların erişimine sunuldu.

Öte yandan seride yer alan iki akıllı telefon modeli ne yazık ki şu anda One UI 8.5 Beta programından yararlanamıyor. Söz konusu cihazlar ultra ince Galaxy S25 Edge ve fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE olarak karşımıza çıkıyor. Bu modellerin ilerleyen günlerde test sürecine dahil edilmesi bekleniyor.

One UI 8.5 Beta nasıl indirilir?

One UI 8.5 Beta programına katılmak isteyen kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olmaları ve indirme işleminin yayınlanmasını beklemeleri gerekiyor. Fakat şu anda yalnızca belirli bölgelerden test sürecine katılım sağlanabiliyor.

SamMobile’dan gelen bilgilere göre şu anda yazılım testleri sadece Güney Kore’de başladı. One UI 8.5 Beta’ya katılabilecek ilk ülkeler şunlar olacak:

Almanya

Hindistan

Güney Kore

Polonya

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Öte yandan Hindistan ve Polonya’nın da Beta sürümünü daha sonraki bir tarihte, muhtemelen 20 Aralık civarında alması bekleniyor. Test sürecinin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.

One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar hangileri olacak?

Samsung’un yeni güncellemesi 90’dan fazla cihazda desteklenecek. One UI 8.5 alacak telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 LTE

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 LTE

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 LTE

Galaxy A06 5G

Galaxy A17 LTE

Galaxy A17 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lit 2024

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro