    iPhone’lar için kritik iOS 26.5.1 güncellemesi yola çıktı

    Apple, iOS 26.5'teki hataları ve güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla iOS 26.5.1 ara güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.
    iOS 26.5.1 hata düzeltmelerine odaklanacak
    • Apple'ın, 11 Mayıs'ta yayınlanan iOS 26.5'teki hataları düzeltmek için bir ara güncelleme sunacak.
    • iOS 26.5.1 sürümü, sistemde yer alan hataları ve güvenlik açıklarını düzeltmeye odaklanacak.
    • Merakla beklenen yeni güncellemenin ilerleyen günlerde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iOS 26.5 güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, sistemde yer alan bazı kararlılık problemleri ve güvenlik açıklarını kapatmak üzere erkenden düğmeye bastı. Güncellemede tespit edilen kritik bazı sorunlar için müdahale çok geçmeden yayınlanacak.

    Ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın iOS 26.5.1 ara güncellemesi için hazırlıklara başladığına işaret ediyor. Güncellemenin yayınlanmasının an meselesi olduğu ifade edilirken, beklenen bu yazılımla birlikte çok sayıda hata düzeltmesinin kullanıcılara sunulması planlanıyor.

    Apple, iOS 26’nın bir sonraki güncellemesini şimdiden hazırlıyor. 9to5Mac ekibi iOS 26.5.1 çalıştıran Apple cihazlarından gelen dahili bağlantıları tespit ederek, sürümün gerçekten de şirket içinde test aşamasında olduğunu doğruladı. Bu da merakla beklenen yazılımın çok yakında kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor.

    iOS 26.5 güncellemesi 11 Mayıs’ta iPhone kullanıcılarına sunuldu. Apple’ın genellikle büyük bir güncellemenin ardından kısa süre içinde küçük bir hata düzeltme güncellemesi yayınladığı biliniyor.

    iOS 26.5.1’in dağıtımı önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte gerçekleşebilir. Fakat ABD’de resmi tatil olan Anma Günü nedeniyle 25 Mayıs Pazartesi günü olası görünmüyor.

    Bu tür küçük güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları içeriyor. Yani söz konusu güncellemeden herhangi bir yeni özellik beklememekte fayda var. Yazılım, daha ziyade sistem optimizasyonuna odaklanacak.

    Apple’ın alışılagelmiş yayın takvimini takip edersek, iOS 26.6 güncellemesi muhtemelen bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, Temmuz ayında gelecek. Ardından da sonbaharda iOS 27 güncellemesi devreye girecek.

    Bu ara sürüm, alışıldığı gibi, bir sonraki yazılım döngüsüne büyük geçişten önce birkaç ek özellik ve hata düzeltmesi getirecek. İlk Beta sürümleri ise önümüzdeki ay WWDC26 etkinliğinde yayınlanacak.

    Güncelleme her zamanki gibi “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımlarını sırasıyla takip ederek indirilebilecek.

    Son olarak Apple, iOS 27 işletim sistemi ile birlikte iPhone 11 serisi ve iPhone SE 2 için resmi güncelleme desteğini sonlandırmayı planlıyor. Güncellemenin yalnızca iPhone 12 ve daha yeni modellerle uyumlu olması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

