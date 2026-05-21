Gazze’ye yardım götüren “Yerli John Wick” Sumud Filosu’nda esir düştü

"Yerli John Wick" lakaplı Ömer Aslan geçtiğimiz günlerde Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na katılmıştı.

Uluslararası sularda İsrail ordusunun silahlı müdahalesine maruz kalan aktivistler zorla alıkonuldu.

Aslan'ın menajerinden gelen açıklamada, popüler internet fenomeninden haber alınamadığı ifade edildi.

Sosyal medyada “Yerli John Wick” lakabıyla anılan internet fenomeni Ömer Aslan, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Sumud Filosu ile denize açıldı. Yolculuk esnasında Instagram üzerinden canlı yayın yapan popüler isim, kan donduran anları anbean takipçileriyle paylaştı.

İsrail ordusuna ait büyük askeri donanma gemileri tarafından Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunuldu. O anları kayda alan “Konyalı John Wick” mahlaslı içerik üreticisi, takipçilerini ve sevenlerini endişelendirdi. Aslan’ın bulunduğu tekneye ateş açıldığı görülürken, kendisi ve beraberindeki kişilerden bir süredir haber alınamıyor.

Ömer Aslan’dan hala haber alınamıyor

Eski bir beden eğitimi öğretmeni olan Ömer Aslan, Anadolu kültürünü yansıtan Konya şiveli eğlenceli videolarıyla sosyal medyada geniş kitlelere hitap ediyor. Popüler içerik üreticisi ile ilgili son canlı yayından sonra sosyal medya üzerinden küresel yardım çağrıları gerçekleştiriliyor.

Yerli John Wick lakaplı Ömer Aslan’ın durumu ile ilgili beklenen açıklama, menajeri Tekiner Taha Öztürk tarafından yapıldı. Aslan’a ait Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Öztürk, rehin alınan aktivistlerin İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğü ve ardından Negev Çölü’ndeki Ketziot Hapishanesi’ne sevk edileceklerini dile getirdi.

Şu anda Konyalı John Wick’in sağlık durumu ile ilgili ne yazık ki herhangi bir bilgi mevcut değil. Menajer Tekiner Taha Öztürk’ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ben Ömer Aslan’ın Menejeri Tekiner Taha Öztürk. Bu hesabın sahibi, hepinizin ‘Yerli John Wick’ ünvanıyla tanıdığınız Ömer Aslan, dünyanın birçok bölgesinden yalnızca insanlık adına bir araya gelen insanlarla beraber Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak üzere canını ortaya koyarak yola çıkmıştı. Bu eylem tamamen şiddetsizlik üzerine kurulu sivil bir eylemdi. Tüm aktivistler şiddetsizlik eğitimlerinden geçmişti. Böylesine barışçıl bir eyleme karşı işgalci İsrail ordusu, küçücük teknelere kocaman askeri donanma gemileriyle müdahale etti. Ömer abimizin bulunduğu tekneye ise silahla ateş edildi ve bu olaya canlı yayında şahit olduk. Kendisi ve arkadaşlarının sağlık durumuyla ilgili tarafımıza hala bilgi ulaşmış değil. Tek bildiğimiz şey onların işgal edilmiş topraklarda yer alan İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğü ve sonrasında Negev Çölü’nde bulunan Ketziot hapishanesine götürülecekleri. Lütfen bu postu ben ve arkadaşlarımdan haber alana kadar yayınız…”

Yukarıda yer alan açıklamanın yanı sıra Ömer Aslan’ın filoya katılmadan önce çektiği bir video, menajeri aracılığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Bu videonun, önceki filolarda olan alıkoymalardan tecrübe ederek, filoya katılmadan önce, olabilecekler öngörülerek çekildiğinin altı çizildi.

