    BİM 25 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayınlandı: Uygun fiyatlı akıllı TV’ler geliyor

    BİM, 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren geçerli aktüel kataloğunda TCL, Senna ve Dijitsu markalı uygun fiyatlı akıllı TV'ler listeliyor.
    Evde sinema keyfi daha ekonomik bir hale geliyor
    BİM, 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ayın son günlerinde yine cazip fırsatlarla karşımıza çıkan perakende zinciri, çok sayıda bütçe dostu akıllı TV modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

    BİM’in indirimli ürünleri arasında dört farklı akıllı televizyon modeli karşımıza çıkıyor. TCL, Dijitsu ve Senna gibi popüler markaların yeni nesil TV’leri, cebinizi çok fazla zorlamayacak fiyat etiketleri ve gelişmiş özellikleriyle listeleniyor.

    Bu hafta BİM kataloğu listesinde en dikkat çekici ürünlerden biri olan TCL 32S5K, Full HD QLED teknolojisini Android işletim sisteminin özgürlüğüyle harmanlayarak karşımıza çıkıyor. Cihaz 8.990 TL’den tüketicilere sunulacak.

    Bunun yanı sıra Google TV ekosisteminin zengin içerik dünyasını evine taşımak isteyenler için Dijitsu’nun 43 inçlik Full HD akıllı TV modeli 9.990 TL’den sunulacak. Daha kompakt bir seçenek arayanlar için Senna Whale OS 10 altyapılı ve Dijitsu Android tabanlı 32 inçlik televizyon modelleri ise 6.290 TL’lik cazip fiyatlarla satılacak.

    BİM'in indirimli ürünleri

    Tüm bu akıllı TV modelleri Netflix, YouTube ve Prime Video gibi popüler platformları yüklü olarak getiriyor. 25 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelindeki BİM mağazalarına gelecek olan bu televizyonlar, sınırlı stoklarla satışa açılacak.

    BİM 25 Mayıs 2026 aktüel kataloğu listesinde öne çıkan akıllı TV modelleri şunlar:

    • TCL 32″ Full HD Qled Android TV: 8.990 TL
    • Senna 32′ Frameless HD Whale OS 10 TV: 6.290 TL
    • Dijitsu 43′ Full HD Google TV: 9.990 TL
    • Dijitsu 32′ HD Android TV: 6.290 TL

    BİM 25 Mayıs kataloğu akıllı TV modellerinin yanı sıra başka teknolojik ürünler de içeriyor. Listede şu ürünler yer alıyor:

    • Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu: 1.590 TL
    • Polosmart Tablet Telefon Tutucu Psm145: 149 TL
    • Polosmart Akıllı Bileklik Pssw24: 329 TL
    • Philips Led Ampul: 59 TL
    • Kreuzer Sinek Öldürücü Raket: 199 TL
    • Nordica Sinek Öldürücü Lamba: 349 TL
    • Trax Home Collection Sinek Kovucu: 249 TL
    • Rks Rsiii Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL
    • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi: 2.490 TL
    • Philips Kule Tipi Vantilatör: 5.990 TL
    • Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser: 5.990 TL
    • Fakir Türk Kahve Makinesi: 1.490 TL
    • Range Vantilatör 5 Kanat 55 W: 1.590 TL
    • Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 5.990 TL
    • Onvo Torbasız Kablolu Süpürge: 1.190 TL
    • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL
    • Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL

    Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

