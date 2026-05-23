    iOS 27 uyumlu cihazlar listesi sızdı: iPhone 11 için yolun sonu

    Apple'ın yakında tanıtacağı iOS 27 işletim sistemi, iPhone 11 serisine olan resmi desteği tamamen sonlandırarak bir dönemi kapatacak.
    Apple iOS 27
    • WWDC26'da tanıtılacak iOS 27 işletim sistemi bazı eski iPhone'larda desteklenmeyecek.
    • iPhone 11 serisi ve iPhone SE 2 modelleri ne yazık ki kapsam dışında bırakılacak.
    • Bu modellere sahip olan kullanıcılar, artık yalnızca belirli aralıklarla gelecek güvenlik yamalarıyla güncellenecek.

    Apple bu yıl bazı eski iPhone’lar için güncelleme desteğini resmen sonlandırmaya hazırlanıyor. 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek WWDC26 etkinliğinde tanıtılacak iOS 27 işletim sistemi, iPhone 11 serisi de dahil olmak üzere bazı modellerde ne yazık ki kullanılamayacak.

    iOS 27 güncellemesinin yayınlanmasıyla beraber iPhone 11 ailesi için resmi destek tamamen kesilecek. 2019 yılında piyasaya sürülen ve bir döneme tam anlamıyla damgasını vuran bu cihazlar, Apple’ın modern yapay zeka çağına odaklanma isteği nedeniyle yazılım destek programının dışında bırakılacak.

    iPhone 11 ailesi ve iPhone SE 2 artık güncelleme alamayacak

    Çinli sızıntı kaynağı Instant Digital’e göre iOS 27 güncellemesi, iOS 26 tarafından hala desteklenen 4 akıllı telefon modeli ile artık ne yazık ki uyumlu olmayacak. Bu cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. nesil)

    iPhone 11 serisi ve iPhone SE 2 sahipleri için bu hamle, büyük güncellemelerin sonu anlamına geliyor. Fakat eski modellerde olduğu gibi, bu cihazların bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceği biliniyor.

    iPhone 11

    Elbette ki şu anda bu bilgi yalnızca bir söylentiden ibaret. Fakat Apple’ın bunu doğrulaması halinde iOS 27 güncellemesi en az iPhone 12 ya da daha yeni bir model gerektirecek. Öte yandan “SE” serisi için yalnızca iPhone SE 3 uyumlu olacak.

    Bu da Apple’ın yeni iOS ana sürümüyle uyumlu iPhone’ların listesini önemli ölçüde azalttığı üst üste ikinci yıl olacak. Bilindiği üzere geçen yıl iPhone XS serisi iOS 26 tarafından kapsam dışında bırakılmıştı. Yakında 4 model daha desteksiz kalacak.

    iOS 27 alan tüm iPhone’lar yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacak

    iPhone cihazınız iOS 27 güncellemesi ile uyumlu kalsa bile bu tüm özelliklere erişimi garanti etmiyor. Yapay zeka destekli Siri de dahil olmak üzere Apple Intelligence özelliklerinin çoğu iPhone 15 Pro ve sonraki modellere özel kalacak.

    Apple, performansa ve yeni yapay zeka tabanlı özelliklere odaklanmak için desteklenen iPhone sayısını kademeli olarak azaltmaya devam ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

