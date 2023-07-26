Samsung Galaxy Z Flip 5 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Samsung bugün Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni ürünü ile karşımıza çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen katlanabilir telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip 5 lansmanda resmen tanıtıldı. Dikkat çekici tasarımı ve performans canavarı donanımıyla artı puan toplayan ürün, henüz ilk günden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Cihaz kapalı bir haldeyken daha iyi bir kullanım performansı vaat eden Motorola Razr 40 Ultra ve OPPO Find N2 Flip gibi modellere rakip olarak lanse edilen Galaxy Z Flip 5, yeni ve genişletilmiş ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

Dahili ekran: 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı

Harici Ekran: 3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM kapasitesi: 8 GB

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB

Arka kamera: 12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º)

Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

Boyutlar: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı)

Ağırlık: 187 gram

Pil: 25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya

Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

Mevcut renkler: Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

Galaxy Unpacked’ın ana kahramanlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4’te bulunan panelin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde, 1,9 inçten 3,4 inçe çıkan yeni bir harici ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu sayede kullanıcıların günlük yaşam için yararlı kısayollardan pratik bir şekilde faydalanabilmelerine izin veriliyor. Kullanıcılar bu harici ekrandan Google ve Samsung’un geliştirdiği uygulamalara ek olarak Spotify ve WhatsApp gibi önemli servislere de kolayca erişebilecek.

Samsung yeni katlanabilir telefon modelinde, ekranın orta kısmında daha az baskı, daha az görünür kırışıklık ve her iki tarafı kapatma olasılığı için rakip şirketler tarafından kullanılan bir damla formatını benimseyen katlama mekanizmasına sahip. Böylelikle şirket, önceki nesillerde karşımıza çıkan boşluğu tamamen ortadan kaldırıyor. Şirket, 200 bin açma ve kapama döngüsü sözü vermeye devam ediyor. Aynı zamanda cihazda su hasarına karşı IPX8 sertifikası yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kapalıyken 2 mm daha ince, 17,1 mm’den 15,1 mm’ye çıkıyor. Açıldığında ise cihazın kalınlığı 6,9 mm oluyor. Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisine sahip olan model, esnek ekranında yer alan ultra ince camı ve cepte taşınabilirlik odaklı tasarım felsefesiyle kullanıcılar için konforu ön planda tutuyor.

Yeni Samsung telefonu gücünü Qualcomm tarafından özel olarak geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisinden alıyor. Cihazda 8 GB RAM kapasitesi ile birlikte 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı opsiyonları bulunuyor. Kamera konusunda da büyük iyileştirmeler sunan cihazda iki adet 12 MP arka kamera sunulurken, önde ise 10 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor. Pil noktasında ise ürün, 3.700 mAh batarya kapasitesi ve 25 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 5’in Türkiye fiyatı resmen duyuruldu. Katlanabilir telefon modeli 256 GB depolama sürümüyle 44 bin 999 TL’den satılacak. 512 GB’lık versiyon ise 47 bin 999 TL’ye alıcılara hitap edecek. Şu anda Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş vermek mümkün.