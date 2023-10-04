Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung Galaxy S23 FE aylardır ortaya çıkan pek çok söylenti ve sızıntı iddiasının ardından nihayet bugün resmi olarak piyasaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S22 serisi için bir Fan Edition (FE) modeli yayınlamamıştı. Bu nedenle büyük bir merakla beklenen cihaz, şimdiden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Samsung’un yeni akıllı telefonu, teknik özellikleri itibariyle amiral gemisi telefon serisinin Premium donanım unsurlarının bir kısmını bünyesinde getirme geleneğini devam ettiriyor. Fakat ürün, daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmak için donanımında bazı farklılıklar da içeriyor. 50 MP ana kamera, IP68 sertifikası ve 120 Hz ekran deneyimi gibi öne çıkan özelliklere sahip olan modelin tüm merak edilen detaylarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: İsmi açıklanmayan gelişmiş bir 4 nm çip

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)

Bağlantı: 5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Batarya kapasitesi 25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

Yeni Samsung telefonu, Galaxy S23 serisinin görsel kimliğini koruyarak karşımıza çıkıyor. Birinci sınıf bir kaplamaya sahip olan cihaz, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak dayanıklılık, işlevsellik ve sürdürülebilirlik noktalarında önemli adımlar atıyor. 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X panele sahip olan modelde Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. Super Smooth ekrana sahip cihazın ön tarafında 10 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Fotoğrafçılar için dikkat çekici unsurlara ev sahipliği yapan Samsung Galaxy S23 FE, üçlü kamera setinde 50 MP ana kamera sunuyor. Buna ek olarak cihazda 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip olan 8 MP telefoto lens bir araya getiriliyor. Geceleri etkili kareler çekmek isteyenler için müthiş gerçekçi renklere sahip Nightopraphy özelliği bulunuyor. Aynı zamanda açıya dayalı optik görüntü sabitleme ile hareket ederken bile sabit fotoğraflar çekmenize olanak sağlanıyor. Fotoğrafçıların cihazda enstantane hızı, diyafram açıklığı, OSU ve daha fazla manuel ayarlara imkan tanıyan Pro modu gibi ilgi çekici birtakım özellikler de karşımıza çıkıyor.

Samsung şimdilik maalesef cihaza güç veren işlemcinin adını açıklamadı. Yalnızca çipin pazara ve operatöre bağlı olarak değişkenlik gösterecek olan gelişmiş 4 nm işlemeye sahip olacağının ipucu verildi. İddialar, cihazın bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile, bazı bölgelerde ise Exynos 2200 ile geleceğine işaret ediyor. Öte yandan çipin 8 GB RAM’i ve 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanını desteklediği vurgulanıyor.

Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle gelen Samsung Galaxy S23 FE, son güncelleme politikasında da belirtildiği gibi Android 17’ye kadar dört büyük güncellemeyi destekleyecek. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 4.500 mAh pil kapasitesi bulunacak. Bu sayede 30 dakikada yüzde 50 doluma ulaşılabileceği vaat ediliyor.

Samsung Galaxy S23 FE fiyatı

Samsung’un yeni telefonu 5 Ekim tarihinden itibaren dünya çapında satışa çıkacak. Beklenen model mavi, krem, grafit ve yeşil renk seçenekleriyle listelenecek. Telefonun fiyatı ise çok yakında hayranlarına açıklanacak.