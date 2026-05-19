Google’dan yeni yapay zeka video oluşturma aracı: Gemini Omni duyuruldu

Google, kullanıcıların kolayca sıfırdan video üretmesini ve düzenlemesini sağlayan yeni yapay zekası Gemini Omni'yi tanıttı.

Model, karmaşık kurgu programlarına ihtiyaç duymadan metin komutlarıyla sahneleri değiştirebiliyor, nesne ekleyip çıkarabiliyor ve sanatsal tarzları videoya adapte edebiliyor.

Sinematik kalitede görüntü üreten hizmet, ses ve diyalog senkronizasyonunu da yapay zekayla otomatik düzeltiyor.

Google bugün video oluşturma için yeni bir yapay zeka modeli ailesi olan Gemini Omni hizmetini resmen tanıttı. Google I/O 2026 etkinliğinde küresel olarak piyasaya sürülen Gemini Omni Flash metin, resim, ses ve hatta diğer videoları referans alarak video oluşturup düzenleyebiliyor.

Bu araç Veo ve Nano Banana’da zaten görülen özellikleri tek bir modelde birleştiriyor. Google, Gemini Omni’nin sahneler arasında tutarlılığı koruyabileceğini, aynı zamanda nesnelerin hareketini ve dinamiklerini bütüncül bir şekilde yorumlayabileceğini vaat ediyor.

Gemini Omni Flash neler sunuyor?

Google’dan gelen resmi açıklamaya göre bu yeni model, kullanıcıların düzenleme sırasında yapay zeka ile etkileşim kurmasına olanak sağlamak üzere geliştirildi.

Yani kullanıcıların yapay zekadan doğal dil komutları kullanarak karakterleri değiştirmesini, arka planları değiştirmesini, görsel stilleri değiştirmesini ya da sahne içindeki eylemleri değiştirmesini istemeleri mümkün.

Gemini Omni’nin en doğrudan rakibi olacak olan Sora, Mart ayında OpenAI tarafından kapatıldı. Google, konuşma tabanlı düzenleme mantığını çok modlu videolara genişleterek bu alandan faydalanıyor.

Google’dan gelen bilgilere göre Gemini Omni, Gemini’ın bağlamsal bilgisini kullanarak daha tutarlı sahneler oluşturuyor. Ayrıca tarihsel, bilimsel ve kültürel referansları harmanlayarak bu kavramları animasyonlara dönüştürüyor.

Gemini Omni tarafından oluşturulan tüm videolarda, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için SynthID dijital filigranı bulunacak.

Gemini Omni Flash nasıl kullanılır?

Gemini Omni Flash modeli bugün itibariyle Gemini uygulaması ve Google Flow platformunda Google AI Plus, Pro ve Ultra planlarına sahip abonelere sunulmaya başlanıyor.

Google’ın yeni yapay zeka video oluşturma modeli ayrıca YouTube Shorts ve YouTube Create uygulamasına da entegre edilecek.