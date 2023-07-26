S Pen destekli Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtıldı

Samsung, Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. İlk olarak Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefon modelini duyuran şirket, ardından ise bir diğer beklenen katlanan telefonu olan Samsung Galaxy Z Fold 5 modelini tanıttı.

Yeni Samsung telefonu ekran, kamera, işlemci ve pil konusunda önemli iyileştirmeler ile karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra cihaz daha ince ve daha hafif bir gövde sunmaya odaklanıyor. Bu sayede eski nesillerdeki kritik noktalar bariz bir şekilde iyileştirilerek tüketicilere daha yüksek bir konfor olanağı yaratılıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri

Dahili ekran: 7,6 inç Dinamik AMOLED 2X, 21,6:18 en boy oranı, QXGA+ çözünürlük 2176 x 1812 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı, S Pen desteği

Harici ekran: 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X, 23,1:9 en boy oranı, HD+ çözünürlük 2316 x 904 piksel, 48-120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM kapasitesi: 12 GB

Dahili depolama alanı : 256 GB, 512 GB veya 1 TB

Arka kamera: 50 MP (Ana kamera, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123 derece) + 10 MP (Telefoto, f/2.4, 3x optik yakınlaştırma, 30x dijital)

Ön kamera: 10 MP (f/2.2, harici), 4 MP (f/1.8, dahili, ekran altı)

Boyutlar: 129,9 x 154,9 x 6,1 mm (açık), 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (kapalı)

Ağırlık: 253 gram

Pil: 25 watt hızlı şarjlı 4.400 mAh batarya

Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

Mevcut renkler: açık mavi, siyah, krem, mavi ve gri

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

Bugün duyurulan katlanabilir Samsung telefonu, yeni menteşenin yaratmış olduğu farkla dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz kapalıyken ekranın iki tarafının uyumlu bir şekilde bir araya gelmesine olanak sağlanıyor. Bununla birlikte genel anlamda daha ince ve daha zarif bir gövdeye sahip oluyor. Bu da ihazın harici ekranla daha rahat kullanılmasını sağlıyor.

Selefinden 10 gram daha hafif olan Samsung Galaxy Z Fold 5, 253 gramlık ağırlığa sahip. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasadaki bir diğer ilgi çekici katlanabilir telefon modeli olan Honor Magic V2, 231 gramlık bir ağırlık sunuyor. Samsung’un yaptığı iyileştirmeler cihazı dünyanın en hafif katlanabilir telefonu haline getirmese de piyasadaki rekabeti kuvvetlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte taraftan modelde yer alan IPX8 sertifikası sayesinde su hasarına karşı direnç vaat ediliyor.

Cihazın esnek dahili ekranı, S Pen kalem desteği ve gizlenmiş bir kamerayla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Fakat kalem için cihazın gövdesinde bir yuva yer almıyor. Bunun için kullanıcıların ilgili aksesuarı ayrıca satın alması gerekiyor. Şirket, yeni bir ince koruyucu kapakla birlikte gelen S Pen Fold Edition’ı duyurdu. Aksesuarın yalnızca 4,35 mm kalınlığında olduğu belirtildi.

Kamera konusunda da iddiasını koruyan Samsung Galaxy Z Fold 5, 50 MP ana kamera ile geliyor. Buna ek olarak cihazda 12 MP ultra geniş açılı lens ve 30x dijital, 3x optik yakınlaştırma özelliği sunan 10 MP telefoto lens karşımıza çıkıyor. Harici ekranda 10 MP selfie kamerası, dahili ekranda ise ekran altı 4 MP’lik bir lens taşınıyor. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip olan modelde 4.400 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Son olarak cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisiyle çalıştığını, 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı imkanı sağladığını eklemekte yarar var.

Samsung Galaxy Z Fold 5 fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 5’in Türkiye fiyatı resmen duyuruldu. Bugün itibariyle Türkiye’de ön siparişe açılan ürün, 256 GB’lık versiyonuyla 64 bin 999 TL’ye satılacak. 512 GB’lık sürüm 67 bin 999 TL, 1 TB’lık versiyon ise 72 bin 999 TL’den alıcılara ulaşacak.