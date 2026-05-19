Google Gemini uygulamasından radikal tasarım değişikliği: Neural Expressive

Google, Gemini uygulamasının tasarımını baştan aşağı değiştirdi.

Yenilenen arayüzle beraber sunulan "Daily Brief" özelliği, kullanıcıların e-postalarını, randevularını ve önemli gelişmeleri sabahları tek bir ekranda birleştiriyor.

Öte yandan Gemini Spark adlı gelişmiş yapay zeka ajanları, kullanıcılar adına karmaşık görevleri arka planda bağımsız bir şekilde yürütüyor.

Gemini uygulaması yepyeni bir tasarıma ve ilgi çekici yeni özelliklere sahip oldu. Şirket bu dikkat toplayan radikal değişiklikleri Google I/O 2026 geliştirici konferansının açılışında resmi olarak kullanıcılara duyurdu.

Yeni tasarım diline Neural Expressive adı verildi. Bu estetik dil, daha fazla görsel yanıt ve daha akıcı konuşmalarla desteklenecek. Şirket ayrıca günlük asistan olarak işlev gören Daily Brief ajanını ve kullanıcının isteği üzerine arka planda görevler gerçekleştiren Gemini Spark’ı da tanıttı. İşte ayrıntılar…

Neural Expressive tasarım dili neler sunuyor?

Neural Expressive, Gemini uygulaması için yeni tasarım dili olarak resmen duyuruldu. Google’a göre arayüz artık akıcı animasyonlar ve canlı renklerin yanı sıra yeni bir tipografi içerecek.

Platforma gelen bir diğer önemli değişiklik ise dokunsal geri bildirim olarak belirtiliyor. Yapay zeka uygulaması artık etkileşimler sırasında “titreşim” verecek.

Bununla birlikte değişiklikler yalnızca kozmetik değil. Gemini uygulamasının davranışı da değişecek. Yazılı etkileşimlerde Gemini Live sesli sohbet modunu etkinleştirmek mümkün olacak. Artık kullanıcılar yapay zeka tarafından kesintiye uğramadan, kendi hızında daha karmaşık ve uzun fikirlerini ifade edebilecek.

Daily Brief ve Gemini Spark tanıtıldı

Gemini uygulaması, kullanıcıların günlük yaşamlarında yardımcı olmak üzere tasarlanmış yapay zeka ajanlarına sahip olacak. Bunlardan biri de Daily Brief adlı yenilik olarak belirtiliyor.

Google I/O 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtılan Daily Brief özelliği, Gmail mesajları ve Takvim randevuları gibi bağlı uygulamalardan gelen bilgileri kullanarak sabah ilk iş olarak günlük bir özet sunuyor.

Daily Brief özelliği ilk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google AI Plus, Pro ve Ultra planlarına abone olan kullanıcılara sunulacak. Daha sonra bu özelliğin kademeli olarak genişletilmesi bekleniyor.

Google ayrıca Gemini Spark’ı da duyurdu. Şirketten gelen bilgilere göre bu özellik 7 gün 24 saat, kullanıcıların istediği görevleri her zaman yerine getirebilen kişisel bir yapay zeka asistanı olarak hizmet verecek.

Gemini Spark, kullanıcı tercihlerine göre Gmail, Docs ve Slides gibi Google ürünlerine bağlanabilecek. Bu araç gelecek haftadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google AI Ultra aboneleri için Beta sürümünde kullanıma sunulacak.