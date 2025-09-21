Öğrenciler bu derse bayılacak: GTA serisi ABD’de müfredata giriyor

Tennessee Üniversitesi'nden tarih profesörü Tore Olsson, GTA oyunlarını müfredata taşıyor.

Olsson, Grand Theft Auto oyunları üzerinden ABD tarihini eğlenceli bir şekilde öğrencilere anlatacak.

"Grand Theft America: GTA Video Oyunları Üzerinden 1980'lerden Günümüze ABD Tarihi" adlı ders, serinin Amerikan tarihine yönelik gönderme ve referanslarını analiz edecek.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto artık üniversitelerde ders olarak okutulacak. Tennessee Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri tarihini GTA serisi üzerinden öğrencilere anlatacak.

“Grand Theft America: 1980’den Beri GTA Video Oyunlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Tarihi” adlı bu dikkat çekici ders 20 Ocak 2026’da başlayacak. Tarih profesörü Tore Olsson tarafından tasarlanan dersin, yaratıcı yapısıyla belki diğer üniversitelere de ilham kaynağı olabileceği düşünülüyor.

ABD tarihi GTA oyunları üzerinden anlatılacak

IGN’e göre profesör Olsson, video oyunlarının hayali dünyalar yaratmada harika olduğunu, ama aynı zamanda oyuncuların gerçek dünya zamanlarını ve mekanlarını nasıl algıladıklarını da etkilediğini açıklıyor. Dünya çapında milyonlarca insan günümüz Amerika’sını Grand Theft Auto serisinin merceğinden hayal ediyor.

Tarih profesörü ayrıca serinin artık neredeyse 30 yaşında olduğunu ve ilk oyunlardan bazılarının çıkış tarihlerinden on veya yirmi yıl önce geçtiğini, bu nedenle oyunların belirli bir tarihsel dönemi, yani 1980’den günümüze Amerika Birleşik Devletleri’ni ele aldığını belirtiyor.

Vice City Stories oyunu 1984’te, Vice City ise 1986 yılında gerek 1980’leri ele alıyor. San Andreas (1992) ve Liberty City Stories (1998) 1990’ları mercek altına alıyor. Serinin 3, 4, 5 ve yakında gelecek 6. oyunları 21. yüzyılın farklı anlık görüntülerini sunuyor. Dolayısıyla tüm bu oyunlar, Amerika Birleşik Devletleri’nin son birkaç on yıldaki tarihini gözden geçirmenin bir yolu olarak da yorumlanıyor.

Elbette ki öğrencilerin dersi geçmek için GTA serisi oyunlarını oynamaları gerekmeyecek. Derslerin konusu oyun öğeleriyle ilgili olmayacak. Daha ziyade öğrenciler, GTA’da yer alan ABD tarihiyle ilgili referanslardan sorumlu tutulacak.

İşin ilginç yanı ise Profesör Olsson’un GTA 6’nın halihazırda piyasada olduğu bir dönemde derse başlamayı planlaması, ama Rockstar Games’in oyunu Mayıs 2026’ya ertelemesi nedeniyle planlarının suya düşmesi olarak belirtiliyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde GTA 6’nın ikinci kez ertelenebileceği gündeme gelmişti. Merakla beklenen açık dünya oyunu için Rockstar’dan bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Öte yandan stüdyonun çatı şirketi konumunda yer alan Take-Two Interactive, yeni Grand Theft Auto oyununun gecikmeden geleceğini oyunseverlerle paylaşmıştı. Fakat bu taahhüdün bozulup bozulmayacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.