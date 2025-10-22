GTA 6 oyununda özel bir twerk tuşu olacağı iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

YouTuber Jeffery Phillips, GTA 6'da olacağı söylenen "twerk tuşu" şakasını üç aylık bir deneyle ortaya çıkardı ve Google'ın yapay zeka özetini bile buna inandırmayı başardı.

Phillips, özellikle Reddit paylaşımlarını kaynak gösteren yapay zekanın şakayı gerçek bilgiden ayırt edemediğini kanıtladı.

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında internette yayılan “özel bir ‘twerk tuşu’ olacak” iddialarının aslı astarı bambaşka çıktı. Söz konusu iddia, Google’ın AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) aracı tarafından kullanıcılara “gerçek bir bilgi” gibi sunulmuştu.

Tüm sosyal medyayı saran “twerk tuşu” söylentilerinin arkasındaki isim YouTuber Jeffery Phillips çıktı. Phillips, Polygon’a yaptığı açıklamada, Google’ın Yapay Zeka Özeti özelliğini (AI Overview) GTA 6’daki bir “twerk tuşunun” gerçek olduğuna ikna etmenin şaşırtıcı derecede kolay olduğunu belirtti.

Phillips, deneyine Temmuz ayında başladığını ve Eylül sonunda bitirdiğini, toplamda yaklaşık üç ay sürdüğünü belirtti. Reddit ve X gibi platformlarda sürekli olarak GTA 6’da twerk tuşu olacağına dair paylaşımlar yaparak başladığı sürecin, Google’ın arama sonuçlarında Reddit başlıklarına öncelik vermeye başlamasıyla hız kazandığını fark etti.

Google’ın yapay zekası şakayı ayırt edemedi

YouTuber, Google’ın yapay zekasının hayran topluluğu içindeki açıkça şaka olan durumları, oyun geliştiricileri veya haber kaynakları tarafından paylaşılan gerçek bilgilerden ayırt etme yeteneğinin ne kadar az olduğunu gördü.

Phillips, Reddit’te iddialarıyla ilgili kanıt istendiğinde basitçe “Rockstar beni aradı” şeklinde cevap verdiğini söylüyordu. Google’ın yapay zekası da bu bilgiyi yeterli bir kanıt olarak algılamıştı. Kendi yorumlarının bile kaynak olarak kullanılması karşısında şaşkınlığını dile getiren Phillips, iddialarını desteklemek için inandırıcı kanıt sunmaya çalışmadığını da sözlerine ekledi.

Phillips’in deneyini yayınlamasının ardından, oluşturduğu Reddit başlığı hızla popülerlik kazandı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımın altına toplanarak, Google’ın arama deneyimindeki “kötüleşme” ile dalga geçen yorumlar yapıyor. Hatta kendi “gerçeklerini” yayınlayarak yapay zekayı kandırmaya çalışıyor.

Phillips, şahsen büyük bir GTA hayranı olmadığını, oyunu oynayacağını ve muhtemelen beğeneceğini ancak masum NPC’leri öldürmenin kendisine doğru gelmediğini söyledi. Ayrıca modern oyunlarda beklentilerin çok kadar yüksek olduğunu ve GTA 6’nın bu beklentileri karşılamasının zor olabileceğini de belirtti.

Grand Theft Auto VI, oyun dünyasında son yılların en çok beklenen yapımlarından biri olarak bulunuyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen yeni nesil açık dünya oyunu, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıkacak. Hikayenin Vice City ve çevresinde geçeceği, Lucia ve Jason isimli iki ana karakterin etrafında şekilleneceği resmi fragmanla birlikte doğrulandı.

Rockstar başlangıçta sadece yeni nesil konsollara odaklanarak performans ve görsel kalite açısından en yüksek standartları yakalamak istiyor. PC sürümünün ise muhtemelen birkaç ay ya da yıl sonra geleceği tahmin ediliyor. Benzer bir durum GTA 5’te de yaşanmıştı.