Rockstar Games’in kurucusu açıkladı: Agent oyunu neden iptal edildi?

Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser, stüdyonun en gizemli projelerinden biri olan Agent'ın iptal edilme sebebini anlattı.

İlk kez 2009'da E3 fuarında duyurulan aksiyon-macera türündeki oyun, yaklaşık 10 yıl süren geliştirme sürecinin ardından ilginç bir şekilde iptal edilmişti.

Houser, Agent'ın beş farklı versiyona sahip olduğunu, fakat hiçbirinin tam olarak istenilen sonuca ulaşamadığını ifade etti.

Rockstar Games’in kurucu ortağı Dan Houser, Lex Fridman ile yaptığı röportajda gizemli Agent oyunu ile ilgili bazı önemli bilgiler verdi. Yıllarca büyük bir merakla beklenen oyunun seneler süren geliştirilme aşamasından sonra neden iptal edildiği açıklandı.

Agent, Rockstar Games’in en gizemli oyunlarından biri olarak biliniyor. İlk defa 2009 yılındaki E3 konferansında resmi olarak duyurulan bu oyun, uzunca bir süre gizemini korudu. Oyun, 2018 civarındaki nihai iptaline kadar birkaç yıl boyunca daha geliştirilmeye devam etti.

Sam Houser, Agent’ın bilinmeyen detaylarını anlattı

Resmi duyurudan projenin tamamlanmasına kadar geçen yaklaşık 10 yıllık sürede söz konusu oyuna dair pek fazla şey görme şansımız olmadı. Dolayısıyla da oyun hala bir gizem olarak kalmaya devam ediyor ve çok sayıda Rockstar Games hayranı tarafından büyük bir merak uyandırıyor.

Agent’ın 1970’lerde, Soğuk Savaş döneminde geçen bir tür casusluk aksiyon macerası olması planlanıyordu. O dönemdeki uluslararası gerginliklerden esinlenerek karmaşık bir komplonun parçası olan bir casusun hikayesi konu alınacaktı.

Görünüşe göre Rockstar Games, projeye nasıl devam edeceği konusunda tam olarak net değildi. Hatta oyunu en iyi şekilde nasıl yapılandıracağını değerlendirmek için aynı oyunun birkaç farklı versiyonunu bile oluşturdu. Houser bu süreci şöyle özetledi:

“Uzun süre açık dünya casusluk oyununun farklı versiyonları üzerinde çalıştık ama hiçbir zaman doğru sonuca ulaşamadık. Agent’ın yaklaşık beş farklı versiyonu vardı. Fakat sonunda tüm bunların işe yaramadığı sonucuna vardım. Hala ara sıra bunu düşünüyorum. Uyanık yatıp bunu düşünüyorum ve sinematik bir hikaye olarak gerçekten ilginç olabilecek şeyin, bir video oyunu olarak uygunsuz hale getireceği sonucuna vardım. Yahut bunu yapmanın gerçekten farklı bir yolunu düşünmemiz gerekiyordu.”

Houser, Soğuk Savaş ortamının test edilen farklı versiyonlardan sadece biri olduğunu ifade etti. Dolayısıyla da Agent’ın alıştığımız düşünceden farklı olabileceğini de açıkladı.

Yani iptal edilen casusluk oyunu, şimdi her zamankinden daha fazla soru işaretiyle karşımıza çıktı. Örneğin diğer test sürümlerinde neler anlatıldığı ve hangi dönemlerde geçtiği gibi konular büyük bir soru işareti olarak kaldı.