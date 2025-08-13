GTA 6 bir kez daha mı ertelenecek? Take-Two CEO’su açıkladı

Take-Two'nun CEO'su, GTA 6'nın yayın tarihinin tekrar ertelenmeyeceği konusunda Rockstar'a güvendiğini açıkladı.

GTA 6 26 Mayıs 2026'da çıkacak.

Rockstar, GTA 4 Remaster ve RDR 2'nin yeni nesil sürümleri üzerinde çalışıyor.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto 6 hakkında önemli bir açıklama geldi. Daha önce 2025 Sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi planlanan yapımın, daha fazla geliştirme süreci için 2026 yılına ertelenmesi, milyonlarca kullanıcı arasında yeni bir gecikme yaşanıp yaşanmayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Bu doğrultuda tüm gözler, oyunun geliştiricisi olan Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick’e çevrilmiş durumdaydı. Zelnick’in son açıklamaları ise, Grand Theft Auto 6’nın daha önce ertelenmesiyle oluşan hayal kırıklığını giderecek gibi duruyor.

Take-Two CEO’su Zelnick: Rockstar’a güveniyorum

CNBC’nin YouTube kanalına konuk olan Strauss Zelnick’e, Grand Theft Auto 6’nın zamanında piyasaya sürülmesi konusunda Rockstar Games’e ne kadar güvendiği soruldu. Zelnick, “Açıkçası, inancım çok yüksek” diyerek yanıt verdi. GTA 6’nın harika bir oyun olacağını bildiğine dikkati çeken Zelnick, sözlerine şöyle devam etti:

“Beklentileri yükseltmemeye çalışıyoruz. Rockstar’ın tüm varlığı ve işi, olağanüstü beklentileri yaratmak ve sonra da bunları aşmaktır. Bunun onların hedefi olduğunu biliyorum. Harika bir oyun olacağını biliyorum.”

Daha önce yaptığı bir açıklamada Zelnick, Rockstar’ın GTA 6 için “mükemmelliği” hedeflediğini, bu durumun da zaman aldığını belirtmişti. Zelnick, “Hepimizin işimizi yapması gerekiyor. Tüketicilerimize harika bir şey sunmalıyız ve onlar da bize, sunduğumuz şeyin ne kadar harika olduğunu söyleyecekler” ifadelerini kullandı.

GTA 6 neden ertelendi?

GTA 6’nın aslında 2025 Sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Rockstar Games, ekibe oyunu cilalaması için daha fazla zaman vermek amacıyla 26 Mayıs 2026’ya ertelemişti. Bununla birlikte oyun sektöründe, Rockstar’ın GTA 6’yı 2025 yılı içerisinde piyasaya sürmesinin mümkün olmadığına yönelik bir öngörü de bulunuyordu.

İlk yıl 40 milyon satış beklentisi var

GTA 6’nın piyasaya çıkışıyla birlikte büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor; hatta araştırma şirketi DFC Intelligence’nin raporuna göre, ilk yılında 40 milyon kopya satacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak GTA 6’nın PC’ye daha sonra geleceği ve bunun da yapım için ikinci bir satış döngüsü yaratacağı bilgisi paylaşılıyor.

Rockstar’ın gündeminde başka oyunlar da bulunuyor

Strauss Zelnick, GTA 6 dışında Rockstar’ın üzerinde çalıştığı diğer projelere de değindi. “Rockstar’ın devam eden başka birçok şeyi var, ancak elbette GTA 6 birincil odak noktası” ifadesini kullanan CEO, yeni oyunların isimlerini vermese de, GameSpot’un raporuna göre, stüdyo bir GTA 4 Remaster ve Red Dead Redemption 2’nin Switch 2’ye bir portu üzerinde çalışıyor. Ayrıca Red Dead Redemption 2’nin PS5 ve Xbox Series X|S versiyonlarının da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre GTA 4 Remaster ve Red Dead Redemption 2’nin yeni versiyonlarının 2025’in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rockstar’ın ayrıca Remedy ile birlikte Max Payne 1 ve 2 Remake versiyonlarını geliştirdiği de biliniyor.