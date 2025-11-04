GTA serisi neden Amerika kıtası dışına çıkmıyor? Rockstar kurucu ortağı açıkladı

Reklam

Grand Theft Auto serisinin kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser, oyunların neredeyse tamamının ABD’de geçmesinin nedenini, markanın temelinde yatan ve silahları ile büyük karakterleri gerektiren "Amerikan" ruhuna bağladı.

Houser, oyundaki Amerikan ögelerinin serinin kimliğini oluşturduğunu ve bir istisna olan GTA London dışındaki tam kapsamlı oyunların başka bir coğrafyada aynı başarıyı yakalamasının zor olacağını ifade etti.

Bu yaklaşım, serinin beklenen yeni oyunu GTA 6'da da devam edecek.

Rockstar Games’in kurucu ortağı Dan Houser, Grand Theft Auto (GTA) oyunlarının neden neredeyse istisnasız bir şekilde Amerika topraklarında geçtiğini, ikonik serinin arkasındaki temel felsefeye dayanarak anlattı.

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca oyuncuyu sürükleyici hikayeleri ve canlı şehirleriyle içine çeken GTA serisi, dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak biliniyor. Oyun evreninin bu denli büyümesinde, her yeni yapımda Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bir kurgusal eyaletine odaklanılmasının etkisi büyük. Serinin kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser, GTA’nın neden sürekli Amerika temalı kaldığını açıkladı.

GTA neden Amerika dışına çıkmıyor?

Lex Fridman’ın podcast yayınına katılan Dan Houser, serinin Amerika kıtası dışına çıkmamasının en önemli sebebini, markanın doğasında yer alan “Amerikan” ruhuna bağladı. PlayStation 1’de yayınlanan ve Londra’da geçen “GTA London” isimli yapımın istisna olduğunu ve ilk görev paketi olarak eğlenceli geçtiğini belirtti.

Ancak tam kapsamlı bir GTA oyununda durum farklıydı. Dan Houser, markanın fikri mülkiyetinde doğuştan gelen çok fazla Amerikan ögesi bulunduğunu, bunların Londra ya da farklı bir yerde çalışmasını çok zor bulduklarını ifade etti:

“Ateşli silahlara, büyük karakterlere ihtiyaç vardı. Oyunun özü, belki de bir dış gözün bakış açısıyla, tamamen Amerika hakkındaydı. Bu ögeler, oyunun kimliğini oluşturduğu için, başka bir yerde aynı şekilde işlemezdi.”

Houser’ın açıklamaları, serinin ikonik kimliğinin ABD kültürü üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Oyunların on yıllardır Amerika’yla kurduğu ilişki, halkın beklentisini de belirlemiş durumda. Hatta ABD’de bir üniversitenin, GTA serisini kullanarak tarih dersi verecek olması da serinin kültürel etkisini gösteriyor.

GTA 6 da Amerikan kültürüne odaklanıyor

Rockstar Games’in köklerine bağlı kalma eğilimi, merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6’da da devam ediyor. ABD’nin Florida eyaletinden esinlenen kurgusal Leonida bölgesinde geçen yapımın şu ana kadar yayınlanan iki fragmanı bile Amerikan kültürüne yapılan sayısız göndermelerle dolu.

GTA serisinin değişmez geleneği, post-apokaliptik Fallout serisinin de benimsediği bir duruşa benziyor. Bethesda geliştirme şefi Todd Howard da Fallout’un ABD dışına çıkmasının mümkün olmadığını daha önce belirtmişti.

Serinin Vice City gibi efsaneleşmiş şehirleriyle ABD ile kurduğu derin bağ göz önüne alındığında, yakın gelecekte GTA’nın başka bir ülkeye uzanması pek olası görünmüyor. Yani GTA: Türkiye gibi yapımlar, bir grup hayran topluluğunun gönüllü olarak geliştirdiği modlardan ibaret olmaya devam edecek.

Bu arada “GTA 6 ne zaman çıkacak?” diye merak edenler için, oyunun 26 Mayıs 2026 tarihinde Xbox ve PlayStation platformlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. PC sürümünün ise 1 yıl sonra kullanıcıların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere GTA 5’in de konsol ile PC sürümleri arasında uzun bir süre vardı.