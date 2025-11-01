Max Payne 1 & 2 Remake için beklenen haber: 2026’da çıkacak

Reklam

Remedy Entertainment, Max Payne 1 & 2 Remake'in tam üretim aşamasında istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini yatırımcı raporlarında doğruladı.

Şirketin geliştirme süreçleri göz önünde bulundurularak, oyunun en iyimser senaryoyla 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

Fakat yine de oyunun çıkış takvimi, pazarlama yetkisi elinde olan Rockstar Games'in kontrolünde bulunuyor.

Remedy Entertainment, oyun dünyasının kült aksiyon serisi Max Payne 1 & 2 için Remake (yeniden yapım) projesi üzerinde çalışıyor. Uzun bir süredir devam eden bu çalışma sürecinin nihayet yakında sona ereceği ve unutulmaz hikayenin yenilenmiş halinin sonunda hayranlarıyla buluşacağı anlaşıldı.

Remedy’nin projede tam üretim aşamasını tamamladığı aktarılıyor. Nihayet bu yılın sonlarına doğru oyunun Beta testlerine start verileceği söyleniyor. Önümüzdeki yıl ise Max Payne’in efsanevi macerasını modern haliyle ilk kez raflarda göstermeye başlayacağımız belirtiliyor.

Max Payne 1 & 2 Remake için bekleyiş nihayet sona eriyor

The Gamer’ın haberine göre Remedy ekibi şu anda Control 2’nin yanı sıra Max Payne 1 & 2 Remake’in de geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu oyunun da proje takvimini sorunsuz bir şekilde aştığı görülüyor. Sonuç olarak tüm bu olumlu gelişmeler, merakla beklenen yapımın yakın gelecekte piyasaya sürülebileceğinin ipuçlarını veriyor.

Eylül ayında güncellenen verilere göre Max Payne 1 & 2 Remake toplamda 15 aydır tam üretim aşamasında. Şirketin standart zaman dilimine göre testlerin 2025 yılı sonuna doğru başlaması bekleniyor. Ardından yaklaşık altı ay sürecek bir iç Beta testinin yapılması planlanıyor. Bu da geliştirmenin son aşamasını temsil ediyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak Max Payne’in Remake sürümünün 2026 yılı içerisinde, muhtemelen yılın ikinci yarısında çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat bunun resmi olarak doğrulanmış bir bilgi olmadığını belirtmekte fayda var.

Rockstar Games tarafından finanse edilenoyun, yaklaşık 60 milyon Euro’luk bir yapım bütçesine sahip.

Max Payne 1-2 ne anlatıyor?

2001 yılında piyasaya çıkan Max Payne 1, New York’ta dedektif olan ana kahramanın karanlık/neo-noir anlatısı ve çizgi roman monologlarıyla etkileyici bir deneyim sunuyor.

2003’te yayınlanan Max Payne 2 ise ilk oyunda yaşanan olaylardan birkaç yıl sonrasını konu alıyor. Payne, NYPD’ye geri dönüp geçmiş acılarıyla mücadele ediyor. Bu noktada Payne’in yolu gizemli bir suikastçı olan Mona Sax ile kesişiyor.

Dönemi için devrim niteliğinde olan Havok fizik motoruyla geliştirilen Max Payne 1-2, başkahramanın derinlikli iç dünyası ve sinematik anlatımıyla eleştirmenlerden tam not almayı başardı.