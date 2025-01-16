iPhone SE 4 (16e) tasarımı kanlı canlı ortaya çıktı

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4'ün tasarımı ortaya çıktı.

iPhone 16e adıyla gelmesi beklenen yeni "SE" modeli göz alıcı bir görünüm sunacak.

Fiyat-performans odaklı cihaz bu yılın Nisan ayında piyasaya çıkacak.

Teknoloji devi Apple fiyat-performans deneyimine odaklanan iPhone SE 4 modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Nisan ayında piyasaya çıkması ve iPhone 16e adı altında raflara gelebileceği de öne sürülen cihaz, şık tasarımı ile adından söz ettirecek.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, nispeten uygun fiyatlı yeni iPhone modelinin iPhone 14’ten ilham alan bir tasarıma sahip olacağı ve arka tarafta tekli kamera ile karşımıza çıkacağına işaret ediyordu. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüler ise cihazın nasıl bir görünüm ortaya koyacağını bizlere açıkça sunuyor. iPhone SE 4’ten tasarım anlamında neler beklediğimize dair ciddi ipuçları sağlanıyor.

iPhone SE 4 (16e) tasarımı sızdırıldı

Sonny Dickson tarafından paylaşılan görsellere göre model klasik siyah ve beyaz renklerde karşımıza çıkıyor. Cihazın önden çekilmiş fotoğrafları yer almasa da iPhone 14’tekine benzer çentikli bir ekrana sahip olması ve önceki modellerde bulunan kalın çerçeveleri ortadan kaldırması kuvvetle muhtemel görünüyor. Touch ID’nin yerini Face ID desteğinin alması bekleniyor.

Sızdırılan iPhone SE 4 (16e) tasarımı, arka tarafta sol üst köşede dairesel bir modül içine yerleştirilmiş, LED flaşlı tek bir kamera ile bizleri karşılıyor. Yan tarafta sessize alma, ses ayarı ve nano SIM yuvası yer alıyor. Ayrıca cihaz, yerini USB-C bağlantı noktasına bırakan Lightning konektörüne de veda edecek.

Cihazla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan teknik özellikler arasında 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekran, Apple A18 işlemci, 8 GB RAM, güvenlik için Face ID desteği, 5G bağlantısı ve 12 MP ön kamera yer alacak. 48 MP arka kamerayla birlikte cihazda Apple Intelligence yapay zeka desteği de bulunacak.

Merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin fiyat-performans odaklı bir deneyim ile karşımıza çıkması bekleniyor. İddialara göre cihaz 500 ila 550 dolar arasında bir fiyatla karşımıza çıkacak. Cihazın bu yılın Nisan ayında raflara geleceği iddia ediliyor. Henüz bu konuda Apple’dan bir açıklama gelmese de ilerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya çıkacağı düşünülüyor.