10.000 mAh bataryalı Redmi Turbo 6 Max’in özellikleri sızdı

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Redmi Turbo 6 Max'nın 10.000 mAh pil kapasitesiyle donatılması bekleniyor.

Cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

İddialara göre cihazda 2K çözünürlüklü 7 inç OLED ekran bulunacak.

Xiaomi’nin fiyat-performans odaklı yeni telefonu Redmi Turbo 6 Max modelinin teknik özellikleri belli oldu. Performans canavarı cihaz, 10.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi ve dev ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Çok yakında resmi olarak tanıtılması beklenen yeni Redmi telefonu, kullanıcı beklentilerini karşılama konusunda kararlı görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, modelin özellikle de yoğun içerik tüketen kitleler ve mobil oyuncular için son derece ideal bir deneyim sunacağına işaret ediyor.

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Redmi Turbo 6 Max’ten neler bekleniyor?

Yeni Redmi modelinin 2K çözünürlüğe sahip 7 inçlik düz OLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra cihazın Dimensity 9 serisi bir işlemciden güç alacağı da onaylandı. Muhtemelen Dimensity 9500 ya da 9600 çiplerinden biri tercih edilecek.

Gizmochina’ya göre Redmi Turbo 6 Max pil kapasitesi ile de beklentileri karşılamaya odaklanıyor. Cihazın silikon-karbon teknolojisinin kullanımı sayesinde ince tasarımı ve 10.000 mAh’lik piliyle tüketicileri şaşırtması bekleniyor.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni Redmi telefonu, metal orta çerçeve ve IP68/IP69 sertifikalarıyla üstün bir dayanıklılık ortaya koyacak. Merakla beklenen bir diğer özellik ise ekran altına entegre edilecek ultrasonik parmak izi sensörü olacak.

Redmi Turbo 6 Max modeli Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 arayüzüyle çalışacak. Fakat şimdilik Xiaomi’den bu iddialara ilişkin herhangi bir yorum gelmediğini de hatırlatmak isteriz.

Redmi Turbo 6 Max muhtemel özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüğe sahip 7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 veya 9600

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC

Batarya kapasitesi: 11.000 mAh pil ve 100W şarj

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4 arayüzü

Redmi Turbo 6 Max’in küresel pazarda POCO X9 Pro Max olarak satılacağı iddia ediliyor. Şu an için cihazın kesin çıkış tarihi belirsizliğini korumaya devam ediyor.