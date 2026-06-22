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    Samsung Galaxy S26 FE yüksek performansıyla ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen fiyat-performans odaklı Galaxy S26 FE modeli, Geekbench veritabanında teknik özellikleriyle listelendi.
    Galaxy S26 FE
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    • Samsung Galaxy S26 FE, "SM-S741B" model numarasıyla Geekbench'te görüldü.
    • Cihazın Exynos 2500 çipi ve 8 GB RAM'e sahip olacağı doğrulandı.
    • Model tekli çekirdek testinde 1735, çoklu çekirdek testinde ise 4913 puan aldı.

    Samsung’un fiyat-performans odaklı “Fan Edition” serisinin yeni üyesi çok yakında karşımıza çıkacak. Güney Koreli teknoloji devi tarafından geliştirilen ve ilerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy S26 FE modelinin teknik özellikleri Geekbench veritabanında görüldü.

    Geçen yılki Galaxy S25 FE cihazının halefi olarak raflarda boy gösterecek model, Geekbench’te SM-S741N model numarasıyla karşımıza çıktı. Uygun fiyata maksimum performans sunmaya odaklanacak cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları geldi.

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    Exynos 2500 ve 8 GB RAM ile geliyor

    Test platformundan geçen cihaz, tescilli Exynos 2500 işlemci ve 8 GB RAM’e sahip Güney Kore versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan kayıtlar cihazın Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 arayüzünü çalıştırdığını bizlere gösteriyor.

    PhoneArena’nın haberine göre SM-S741N tanımlama kodu altında cihaz tek çekirdek testinde 2.255 puan, çok çekirdek değerlendirmesinde ise 7.450 puan elde etti.

    Samsung Galaxy S26 FE yüksek performansıyla ortaya çıktı

    Nihai rakamlar, aylar önce sızdırılan ABD versiyonunun sonuçlarının biraz altında kaldı. Fakat tamamlanmamış yazılımlardaki arka plan işlemleri nedeniyle bu tarz farklılıklar yaygın olarak biliniyor.

    Yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak

    Güncellenmiş donanımın yanı sıra cihazın tasarımında da önemli estetik değişiklikler bekliyor. Telefon, Galaxy S26 ailesinin standart tasarımını miras alacak. Fakat kamera modülü arka tarafta biraz daha yukarıda bir konumda yer alabilir.

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    Samsung’un arka panelde mat dokuyu terk ederek parlak bir yüzeye geçmesi de bekleniyor. Bu tasarım tercihi, orta segment Galaxy A57’de benimsenen çizgiyi takip ediyor ve bu serinin üretim maliyetlerini düşürme stratejisi olarak açıkça görülüyor.

    Samsung Galaxy S26 FE’nin resmi lansman tarihi henüz bilinmiyor. Fakat piyasa tahminleri bu yılın son çeyreğinde bir duyuru yapılacağını gösteriyor.

    Samsung Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Samsung Exynos 2500
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)
    • Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5000 mAh pil
    • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası
    • İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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