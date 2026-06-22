Samsung Galaxy S26 FE yüksek performansıyla ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S26 FE, "SM-S741B" model numarasıyla Geekbench'te görüldü.

Cihazın Exynos 2500 çipi ve 8 GB RAM'e sahip olacağı doğrulandı.

Model tekli çekirdek testinde 1735, çoklu çekirdek testinde ise 4913 puan aldı.

Samsung’un fiyat-performans odaklı “Fan Edition” serisinin yeni üyesi çok yakında karşımıza çıkacak. Güney Koreli teknoloji devi tarafından geliştirilen ve ilerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy S26 FE modelinin teknik özellikleri Geekbench veritabanında görüldü.

Geçen yılki Galaxy S25 FE cihazının halefi olarak raflarda boy gösterecek model, Geekbench’te SM-S741N model numarasıyla karşımıza çıktı. Uygun fiyata maksimum performans sunmaya odaklanacak cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları geldi.

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Exynos 2500 ve 8 GB RAM ile geliyor

Test platformundan geçen cihaz, tescilli Exynos 2500 işlemci ve 8 GB RAM’e sahip Güney Kore versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan kayıtlar cihazın Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 arayüzünü çalıştırdığını bizlere gösteriyor.

PhoneArena’nın haberine göre SM-S741N tanımlama kodu altında cihaz tek çekirdek testinde 2.255 puan, çok çekirdek değerlendirmesinde ise 7.450 puan elde etti.

Nihai rakamlar, aylar önce sızdırılan ABD versiyonunun sonuçlarının biraz altında kaldı. Fakat tamamlanmamış yazılımlardaki arka plan işlemleri nedeniyle bu tarz farklılıklar yaygın olarak biliniyor.

Yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak

Güncellenmiş donanımın yanı sıra cihazın tasarımında da önemli estetik değişiklikler bekliyor. Telefon, Galaxy S26 ailesinin standart tasarımını miras alacak. Fakat kamera modülü arka tarafta biraz daha yukarıda bir konumda yer alabilir.

Samsung’un arka panelde mat dokuyu terk ederek parlak bir yüzeye geçmesi de bekleniyor. Bu tasarım tercihi, orta segment Galaxy A57’de benimsenen çizgiyi takip ediyor ve bu serinin üretim maliyetlerini düşürme stratejisi olarak açıkça görülüyor.

Samsung Galaxy S26 FE’nin resmi lansman tarihi henüz bilinmiyor. Fakat piyasa tahminleri bu yılın son çeyreğinde bir duyuru yapılacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri

Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2500

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5000 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü