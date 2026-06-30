Dev bataryalı fiyat-performans canavarı Samsung Galaxy M47 tanıtıldı

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Samsung, fiyat-performans odaklı Galaxy M47 modelini resmen tanıttı.

Cihaz, 6.000 mAh bataryaya ve Snapdragon 6 Gen 3 işlemciye sahip.

Modelin 6 büyük Android güncellemesinden yararlanabileceği belirtiliyor.

Bütçe dostu Samsung Galaxy M47 modeli resmen tanıtıldı. Rekabetçi fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon, şık tasarımıyla günlük kullanım için son derece ideal bir deneyim ortaya koyuyor.

Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu hafif çıkıntılı, hap şeklinde bir kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan ürün, geniş bataryasıyla uzun ömürlü bir pil deneyimi vaat ediyor.

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Samsung Galaxy M47 özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 6.000 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve NFC

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü

Yeni Samsung telefonu 6,7 inçlik Super AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı desteği mevcut.

Samsung Galaxy M47 cihazı günlük kullanım için yeterli işlem gücü sağlamak amacıyla Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 çipinden güç alıyor. Bununla birlikte telefonda 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamerayla geliyor. Aynı zamanda 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor.

Galaxy M47 modeli 45W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesiyle çalışıyor. Cihazda 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve NFC destekleri yer alıyor.

FonArena’nın haberine göre cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Modelin 6 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemelerinden yararlanabileceği aktarılıyor.

Samsung Galaxy M47 fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan Galaxy M47’nin fiyatı resmen duyuruldu. 4 Temmuz’da resmi satışları başlayacak olan model, 22.999 rupi (yaklaşık 11.000 TL) karşılığında tüketicilere sunulacak.

Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.